Заявления Солода и Королевской о сложении мандата уже в Раде

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявления нардепов ОПЗЖ Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода уже поступили в Раду.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально.

Соответственно и лишение мандатов состоится законным способом, согласно Конституции Украины. Ожидаем заявления других беглецов".

Детали: Королевская и Солод нардепы фракции ОПЗЖ - фигуранты "Батальона Дубай", расследование "Украинской правды".

Сейчас Королевская с семьей проживает в Дубае в Address Beach Resort.

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17 октября ее с мужем заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники УП среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости на более 10 миллионов долларов.

По информации источников УП в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Солода Ростислава.

После публикации УП стало известно, что Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов.

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