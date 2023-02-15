Брат заступника голови ОП під час війни придбав елітне майно з величезними знижками - УП

За минулий, 2022 рік, брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор придбав майна, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів, брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на придбання, і чому ціни занижені.

Джерело: розслідування журналіста УП Михайла Ткача "Big brother is" Офісу президента", коментар заступника голови ОП Смирнова у Facebook

Дослівно: "Ця історія про те, як брат Андрія Смирнова Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл".

Деталі: Зокрема, паркомісце у Києві, вартість якого становить приблизно $20 тис., Смирнов придбав за 60 тис грн.

Також брат керівника ОП придбав апартаменти площею 100 квадратних метрів у житловому комплексі "Авалон-37" за 1 млн 162 тис. 807 грн., тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах 6 млн грн.

За даними УП, "Авалон-37" міг бути пов'язаним з тютюновим бізнесменом Григорієм Козоловським, хоча той каже, що не має до нього стосунку.

Крім того, на початку російської агресії заступник керівника ОП Андрій Смирнов проживав у готельному комплексі "Емілі Резорт" біля Львова, який теж пов'язують з Козловським.

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Сам Андрій Смирнов заперечує будь-який зв'язок з бізнесменом. За його словами, ніяких стосунків з ним у нього немає.

Ще одне придбання Смирнова – 10 соток землі у закарпатському селі Поляна біля гірськолижної траси. Ринкова вартість 1 сотки тут може сягати $3 тис. Брат керівника ОП придбав всі 10 соток за 10 тис. 600 грн.

Серед минулорічних придбань Смирнова також авто Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл. Їхня приблизна загальна вартість становить $125 тис.

Смирнови у коментарях журналісту не змогли однозначно пояснити, де брат керівника ОП взяв гроші на придбання.

Андрій Смирнов стверджує, що його брат позичав гроші на придбання, частину грошей позичив саме він. Стосовно житла, то Ігор твердить, що збирався придбати квартиру на лівому березі у Києві, але через війну вирішив придбати у Львові.

При цьому, згідно з офіційними даними, він зареєстрований у звичайному багатоквартирному домі на столичній Оболоні.

Природу свої статків Ігор Смирнов пояснює також тим, що наразі займається перепродажем машин, це йому подобається, також це дає йому додатковий дохід.

З іншого боку, Андрій Смирнов каже, що його брат ніде офіційно не працює, але збирався оформлюватись як ФОП, відкривати автомийку та згодом, можливо, і СТО.

"Загалом весь цей майновий зліт Ігоря Смірнова може мати 2 пояснення. Або задля уникнення сплати податків вартість цих об'єктів була занижена лише на папері, в документах, і брат Смірнова десь і в когось взяв потрібні кошти, або ці знижки мають стосунок до виконання своїх посадових і не дуже обов'язків заступником керівника ОП Андрієм Смирновим. Або Андрій Смирнов легалізує кошти, отримані тіньовим шляхом", - говориться в розслідування.

Андрій Смирнов на свої сторінці у Facebook відреагував на розслідування, звинувативши Михайла Ткача у тому, що записи пояснень щодо придбань були оприлюднені з купюрами. Також Смирнов запідозрив журналіста у "кооперації" з Андрієм Портновим, проросійським діячем, який був першим заступником голови АП при Вікторі Януковичі. На його думку, журналіста "використали". "Давши себе використати один раз, це ризикує стати своєрідним стандартом", - каже Смирнов.

У то же час реакція Смирнова на розслідування також не конкретизує, звідки у брата голови ОП взялись відповідні кошти.

"Чи має брат заступника керівника Офісу президента право на самостійне життя і купівлю будь-чого для цього самостійного життя? Авжеж має! Але питання в тому, чи є в нього самостійні кошти для цих придбань? І якщо ні, то існує ризик, що ці кошти могли бути отримані не самостійно, а за рахунок посади брата. Існує ризик, що Андрій Смирнов якісь із цих речей міг придбати або отримати з великою знижкою для себе, а записати на брата. Але це вже робота для антикорупційних органів", - говориться в розслідуванні.