Брат замглавы ОП во время войны приобрел элитное имущество с огромными скидками - УП

За прошлый, 2022 год, брат заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь приобрел имущества, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов, братья не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на приобретение, и почему цены занижены.

Источник: расследование журналиста УП Михаила Ткача "Big brother is "Офиса президента", комментарий заместителя председателя ОП Смирнова в Facebook

Дословно: "Эта история о том, как брат Андрея Смирнова Игорь Смирнов в прошлом году приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а еще Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл".

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Детали: В частности, паркоместо в Киеве, стоимость которого составляет примерно $20 тыс., Смирнов приобрел за 60 тыс грн.

Также брат руководителя ОП приобрел апартаменты площадью 100 квадратных метров в жилом комплексе "Авалон-37" за 1 млн 162 тыс. 807 грн, тогда как рыночная стоимость такого жилья колеблется в пределах 6 млн грн.

По данным УП, "Авалон-37" мог быть связан с табачным бизнесменом Григорием Козоловским, хотя тот говорит, что не имеет к нему отношения.

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Кроме того, в начале российской агрессии заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов проживал в гостиничном комплексе "Эмили Резорт" возле Львова, который тоже связывают с Козловским.

Сам Андрей Смирнов отрицает какую-либо связь с бизнесменом. По его словам, никаких отношений с ним у него нет.

Еще одно приобретение Смирнова - 10 соток земли в закарпатском селе Поляна возле горнолыжной трассы. Рыночная стоимость 1 сотки здесь может достигать $3 тыс. Брат руководителя ОП приобрел все 10 соток за 10 тыс. 600 грн.

Среди прошлогодних приобретений Смирнова также авто Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл. Их приблизительная общая стоимость составляет $125 тыс.

Смирновы в комментариях журналисту не смогли однозначно объяснить, где брат руководителя ОП взял деньги на приобретение.

Андрей Смирнов утверждает, что его брат занимал деньги на приобретение, часть денег занял именно он. Относительно жилья, то Игорь утверждает, что собирался приобрести квартиру на левом берегу в Киеве, но из-за войны решил приобрести во Львове.

При этом, согласно официальным данным, он зарегистрирован в обычном многоквартирном доме на столичной Оболони.

Природу своего состояния Игорь Смирнов объясняет также тем, что сейчас занимается перепродажей машин, это ему нравится, также это дает ему дополнительный доход.

С другой стороны, Андрей Смирнов говорит, что его брат нигде официально не работает, но собирался оформляться как ФЛП, открывать автомойку и впоследствии, возможно, и СТО.

"В общем весь этот имущественный взлет Игоря Смирнова может иметь 2 объяснения. Или во избежание уплаты налогов стоимость этих объектов была занижена только на бумаге, в документах, и брат Смирнова где-то и у кого-то взял нужные средства, или эти скидки имеют отношение к выполнению своих должностных и не очень обязанностей заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым. Или Андрей Смирнов легализует средства, полученные теневым путем", - говорится в расследование.

Андрей Смирнов на своей странице в Facebook отреагировал на расследование, обвинив Михаила Ткача в том, что записи объяснений относительно приобретений были обнародованы с купюрами. Также Смирнов заподозрил журналиста в "кооперации" с Андреем Портновым, пророссийским деятелем, который был первым заместителем главы АП при Викторе Януковиче. По его мнению, журналиста "использовали". "Дав себя использовать один раз, это рискует стать своеобразным стандартом", - говорит Смирнов.

В то же время реакция Смирнова на расследование также не конкретизирует, откуда у брата главы ОП взялись соответствующие средства.

"Имеет ли брат заместителя руководителя Офиса президента право на самостоятельную жизнь и покупку чего-либо для этой самостоятельной жизни? Конечно имеет! Но вопрос в том, есть ли у него самостоятельные средства для этих приобретений? И если нет, то существует риск, что эти средства могли быть получены не самостоятельно, а за счет должности брата. Существует риск, что Андрей Смирнов какие-то из этих вещей мог приобрести или получить с большой скидкой для себя, а записать на брата. Но это уже работа для антикоррупционных органов", - говорится в расследовании.