Розіграш для спецпідрозділу ОЗСП НГУ "Омега". Збір УП на дрони 

Частину коштів з розіграшу буде використано, щоб відремонтувати техніку.

"Українська правда" запускає збір для окремого загону спеціального призначення НГУ "Омега". Наразі загін збирає на ремонт техніки та дрони.

У ході збору ми розіграємо російський РПГ-30, який розписала художниця з Білої Церкви та наречена одного з бійців підрозділу. Цей російський РПГ-30 підрозділ ОЗСП "Омега" знайшов на покинутих позиціях. За допомогою нього бійці знищили ворожий БМП.

Ціна лота – 50 тис. грн.

Підрозділ з 2014 року бере активну участь у бойових діях. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії вони вступили одними з першими у боях в Ірпені та брали участь у звільненні територій Київської області від окупантів.

Наразі підрозділ працює у Донецькому напрямку. За час великої війни вони знищили 60 одиниць ворожої техніки та продовжують боронити Україну.

Реквізити збору: Посилання на Банку: monobank.ua Номер картки Банки: 5375 4112 0290 9334

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