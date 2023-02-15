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Розіграш для спецпідрозділу ОЗСП НГУ "Омега". Збір УП на дрони 

Середа, 15 лютого 2023, 12:55

Частину коштів з розіграшу буде використано, щоб відремонтувати техніку.

"Українська правда" запускає збір для окремого загону спеціального призначення НГУ "Омега". Наразі загін збирає на ремонт техніки та дрони. 

У ході збору ми розіграємо російський РПГ-30, який розписала художниця з Білої Церкви та наречена одного з бійців підрозділу. Цей російський РПГ-30 підрозділ ОЗСП "Омега" знайшов на покинутих позиціях. За допомогою нього бійці знищили ворожий БМП.

Ціна лота – 50 тис. грн. 

Підрозділ з 2014 року бере активну участь у бойових діях. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії вони вступили одними з першими у боях в Ірпені та брали участь у звільненні територій Київської області від окупантів. 

Наразі підрозділ працює у Донецькому напрямку. За час великої війни вони знищили 60 одиниць ворожої техніки та продовжують боронити Україну. 

Реквізити збору: 

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