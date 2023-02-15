Розыгрыш для спецподразделения НГУ "Омега". Сбор УП на дроны

Часть средств с розыгрыша будет использована, чтобы отремонтировать технику

"Украинская правда" запускает сбор для отдельного отряда специального назначения НГУ "Омега". Сейчас отряд собирает на ремонт техники и дроны.

В процессе сбора мы разыграем российский РПГ-30, который расписала художница из Белой Церкви и невеста одного из бойцов подразделения. Этот российский РПГ-30 спецподразделение НГУ "Омега" нашло на заброшенных позициях. С его помощью украинские бойцы уничтожили вражеский БМП.

Цена лота - 50 тыс. грн.

Подразделение с 2014 года принимает активное участие в боевых действиях. С первых дней полномасштабного вторжения России они вступили одними из первых в боях в Ирпене и участвовали в освобождении территорий Киевской области от оккупантов.

Сейчас подразделение работает в Донецком направлении. За время большой войны они уничтожили 60 единиц вражеской техники и продолжают защищать Украину.

Реквизиты сбора: Ссылка на Банку: monobank.ua Номер карты Банка: 5375 4112 0290 9334

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