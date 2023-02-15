Мерія Миколаєва замовила на 12 мільйонів генератори за завищеними цінами – ЗМІ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 6 лютого без торгів замовило компанії "Даріоз Опті" генераторів на 11,74 млн грн.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро", мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі "Українській правді"

Деталі: Згідно з повідомленням, до весни у Миколаїв мають поставити 67 різних дизельних генераторів.

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Фото з сайту "НАших грошей"

Найбільша частина замовлення припадає на 40 дизельних генераторів Walter Stahl PR10000D потужністю 8,5 кВт по 179 тисяч гривень (них припадає дві третини всієї закупівлі – 7,18 млн гривень).

"Наші гроші" зазначають, що в інтернеті такі генератори можна знайти вдвічі дешевше.

Зокрема, вони наводять як приклад інтернет-магазин "Avto27", який продає цю модель по 80 тисяч гривень. Водночас видання вказує, що це ціна за генератор без доставки і з меншою потужністю – 7,5 кВт проти 8,5 кВт вказаних у закупівлі.

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Фото з сайту "НАших грошей"

Також зазначається, що на сервісі "Hotline" можна прослідкувати, що у цього продавця ціна на згаданий генератор змінювалася від 100 тисяч гривень у середині грудня, до 115 тисяч гривень наприкінці грудня і до 80 тисяч у лютому, коли мерія Миколаєва підписувала договір.

На майданчику "Ізі" такий новий генератор можна знайти за 77 тисяч гривень а на майданчику "OLX" – за 98 тисяч гривень.

Найдорожчими є 12 дизельних генераторів Kraftwelle SDG16000S потужністю 11,00 кВт по 195 тисяч гривень. "Наші гроші" зазначають, що в інтернет-магазинах їх можна знайти під замовлення по 138 тисяч гривень, або в наявності по 164–199 тисяч гривень.

Інші дві замовлені моделі знайти у продажу видання не змогло.

Для довідки: Фірма "Даріоз Опті" була створена в Одесі в жовтні 2022 року. Тоді директором був Віталій Третяк з Ірпеня на Київщині, а засновником – його київська фірма "Лайнарт". Але у січні 2023 року "Даріоз Опті" переписали на нову директорку Катерину Бушулян з Одещини.

Катерина Бушулян також володіє "Українською продуктовою торгівельною компанією" (у стані припинення) з тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині. Ще вона керує одеськими фірмами "Центр кредитування "Даріум" і "Бабіцький інвестмент менеджмент" Романа Бабіцького з Врадіївки на Миколаївщині. У 2020 році Бабіцький балотувався в Одеську районну раду від партії "Блок Едуарда Гурвіца", екснардепа і колишнього мера Одеси.

"Українська правда" зв’язалася з цього приводу з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем.

Він повідомив, що як міський голова намагається слідкувати за усіма процесами, які відбуваються у місті, але конкретно про закупівлю генераторів говорити не може, бо не займається закупівлями безпосередньо.

Говорячи загалом про закупівлі, Сєнкевич зазначив, що часто ЗМІ або експерти не враховують низки різних факторів.

Пряма мова Сєнкевича: "В інтернеті багато чого написано, і багато експертів посилаються на ціни в інтернеті. Але треба посилатися на інші подібні тендери – чи інші громади закуповували такий товар дешевше. Також зазначу, що закупівлі проходять за декількома критеріями. В першу чергу товар має постачатися без передплати, також ми маємо знати, чи доставляє його постачальник у місто, яке ще донедавна було прифронтовим, бо не всі доставляють. Також має бути в наявності певна кількість товару".

Деталі: Мер Миколаєва зазначив, що ці чинники позначаються на ціні. Водночас він попросив УП надіслати йому посилання на матеріал "Наших грошей", щоб мати змогу детальніше дослідити це питання.