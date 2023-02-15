Мэрия Николаева заказала на 12 миллионов генераторы по завышенным ценам – СМИ

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета 6 февраля без торгов заказало компании "Дариоз Опти" генераторов на 11,74 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро", мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии "Украинской правде"

Детали: Согласно сообщению, до весны в Николаев должны поставить 67 различных дизельных генераторов.

ФОТО С САЙТА "НАШИХ грошей"

Наибольшая часть заказа приходится на 40 дизельных генераторов Walter Stahl PR10000D мощностью 8,5 кВт по 179 тысяч гривен (на них приходится две трети всей закупки – 7,18 млн гривен).

"Наші гроші" отмечают, что в интернете такие генераторы можно найти вдвое дешевле.

В частности, они приводят в пример интернет-магазин "Avto27", который продает эту модель по 80 тысяч гривен. В то же время издание указывает, что это цена за генератор без доставки и с меньшей мощностью – 7,5 кВт против 8,5 кВт указанных в закупке.

ФОТО С САЙТА "НАШИХ грошей"

Также отмечается, что на сервисе "Hotline" можно проследить, что у этого продавца цена на этот генератор менялась от 100 тысяч гривен в середине декабря, до 115 тысяч гривен в конце декабря и до 80 тысяч в феврале, когда мэрия Николаева подписывала договор.

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На площадке "Изи" такой новый генератор можно найти за 77 тысяч гривен, а на площадке "OLX" – за 98 тысяч гривен.

Самыми дорогими являются 12 дизельных генераторов Kraftwelle SDG16000S мощностью 11,00 кВт по 195 тысяч гривен. "Наші гроші" отмечают, что в интернет-магазинах их можно найти под заказ по 138 тысяч гривен, или в наличии по 164-199 тысяч гривен.

Другие две заказанные модели найти в продаже издание не смогло.

Для справки: Фирма "Дариоз Опти" была создана в Одессе в октябре 2022 года. Тогда директором был Виталий Третьяк из Ирпеня Киевской области, а учредителем – его киевская фирма "Лайнарт". Но в январе 2023 года "Дариоз Опти" переписали на нового директора Екатерину Бушулян из Одесской области.

Екатерина Бушулян также владеет "Украинской продуктовой торговой компанией" (в состоянии прекращения) из временно оккупированной Каховки на Херсонщине. Еще она руководит одесскими фирмами "Центр кредитования "Дариум" и "Бабицкий инвестмент менеджмент" Романа Бабицкого из Врадиевки Николаевской области. В 2020 году Бабицкий баллотировался в Одесский районный совет от партии "Блок Эдуарда Гурвица", экс-нардепа и бывшего мэра Одессы.

"Украинская правда" связалась по этому поводу с мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Он сообщил, что как городской голова пытается следить за всеми процессами, которые происходят в городе, но конкретно о закупке генераторов говорить не может, потому что не занимается закупками непосредственно.

Говоря в целом о закупках, Сенкевич отметил, что часто СМИ или эксперты не учитывают ряд различных факторов.

Прямая речь Сенкевича: "В интернете много чего написано, и многие эксперты ссылаются на цены в интернете. Но надо ссылаться на другие подобные тендеры – закупали ли другие общины такой товар дешевле. Также отмечу, что закупки проходят по нескольким критериям. В первую очередь товар должен поставляться без предоплаты, также мы должны знать, доставляет ли его поставщик в город, который еще недавно был прифронтовым, потому что не все доставляют. Также должно быть в наличии определенное количество товара".

Детали: Мэр Николаева отметил, что эти факторы сказываются на цене. В то же время он попросил УП прислать ему ссылку на материал "Наших грошей", чтобы иметь возможность подробнее исследовать этот вопрос.