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В МЗС України звинуватили Кремль у зриві зернової угоди

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 12:19

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія своїми системними деструктивними діями зриває роботу "зернового коридору" і ця тенденція лише посилюється.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували 15 лютого.

"Представники РФ в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів", - зазначають в МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що від експорту українського зерна залежить продовольча безпека багатьох країн світу, зокрема Африки та Азії.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гаранторів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування  торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - заявляє МЗС України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня - на початку листопада Росія погрожувала виходом з Чорноморської зернової ініціативи та заявила про призупинення своєї участі, але врешті передумала і повернулась до "зернової угоди". У МЗС України спростували заяву президента РФ Владіміра Путіна про те, нібито Україна при цьому взяла якісь нові зобов'язання.

ВІДЕО ДНЯ

ЄвроПравда детально розповідала про у відеоблозі: Хто змусив РФ повернутися у "зернову угоду"? Що пообіцяли Путіну? 

Теми: МЗСРосіязерно
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