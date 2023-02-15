В МИД Украины обвинили Кремль в срыве зернового соглашения

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия своими системными деструктивными действиями срывает работу "зернового коридора" через Черное море и эта тенденция только усиливается.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали 15 февраля.

"Представители РФ в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов. Деструктивная политика России привела к системному снижению грузооборота в рамках Черноморской зерновой инициативы. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты", - отмечают в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что от экспорта украинского зерна зависит продовольственная безопасность многих стран мира, в частности Африки и Азии.

"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирования торгового судоходства в украинские порты Черного моря", - заявляет МИД Украины.

Напомним, в конце октября - начале ноября Россия угрожала выходом из Черноморской зерновой инициативы и заявила о приостановлении своего участия, но в конце концов передумала и вернулась к "зерновому соглашению". В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина при этом взяла какие-то новые обязательства.

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом в видеоблоге: Кто заставил РФ вернуться к "зерновому соглашению"? Что пообещали Путину?