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Вечірки "бунга-бунга": суд виправдав Сільвіо Берлусконі

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 13:23

Італійський суд у Мілані у середу виправдав колишнього прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі за звинуваченнями у підкупі свідків у справі про проституцію неповнолітніх у 2013 році.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Берлусконі звинуватили в тому, що він заплатив 24 людям, переважно молодим гостям на його так званих секс-вечірках "бунга-бунга", аби вони надали неправдиві свідчення у попередньому судовому процесі. 

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На ньому Берлусконі звинувачували в оплаті за секс з 17-річною марокканською танцівницею нічного клубу. Берлусконі виправдали у цій справі через відсутність доказів того, що він знав, що платить неповнолітній. Тоді його звинуватили у підкупі свідків.

Справа про підкуп свідків свідкам була розділена між трьома містами - Сієною, Римом і Міланом, скільки у цих містах свідки жили. Берлусконі вже виправдали у справах у Сієні та Римі. Тамтешні прокурори оскаржують це рішення. Нинішня справа в Мілані – найгучніша з трьох.

Берлусконі раніше визнав, що давав гроші своїм гостям, але сказав, що це була компенсація за репутаційну шкоду, якої вони зазнали.

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Справа надовго кинула тінь на його політичну кар'єру. Скандал, відомий як секс-вечірки "бунга-бунга", призвів до його політичного падіння та завершення його четвертого терміну прем’єр-міністра в 2011 році.

Нагадаємо, Берлусконі, який викликав критику своїми нещодавніми висловлюваннями про президента Володимира Зеленського, тепер заявляє, що завжди був на боці українського народу.

Теми: БерлусконісудІталія
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