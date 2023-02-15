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Вечеринки "бунга-бунга": суд оправдал Сильвио Берлускони

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 14:23

Итальянский суд в Милане в среду оправдал бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинениям в подкупе свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних в 2013 году.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Берлускони обвинили в том, что он заплатил 24 людям, преимущественно молодым гостям на его так называемых секс-вечеринках "бунга-бунга", чтобы они дали ложные показания в предыдущем судебном процессе.

На нем Берлускони обвиняли в оплате за секс с 17-летней марокканской танцовщицей ночного клуба. Берлускони оправдали по этому делу из-за отсутствия доказательств того, что он знал, что платит несовершеннолетней. Тогда его обвинили в подкупе свидетелей.

Дело о подкупе свидетелей свидетелям было разделено между тремя городами - Сиеной, Римом и Миланом, сколько в этих городах свидетели жили. Берлускони уже оправдали по делам в Сиене и Риме. Тамошние прокуроры оспаривают это решение. Нынешнее дело в Милане - самое громкое из трех.

Берлускони ранее признал, что давал деньги своим гостям, но сказал, что это была компенсация за репутационный ущерб, который они понесли.

Дело надолго бросило тень на его политическую карьеру. Скандал, известный как секс-вечеринки "бунга-бунга", привел к его политическому падению и завершению его четвертого срока премьер-министра в 2011 году.

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Напомним, Берлускони, который вызвал критику своими недавними высказываниями о президенте Владимире Зеленском, теперь заявляет, что всегда был на стороне украинского народа.

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Темы: БерлусконисудИталия
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