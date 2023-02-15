Вечеринки "бунга-бунга": суд оправдал Сильвио Берлускони

Итальянский суд в Милане в среду оправдал бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинениям в подкупе свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних в 2013 году.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Берлускони обвинили в том, что он заплатил 24 людям, преимущественно молодым гостям на его так называемых секс-вечеринках "бунга-бунга", чтобы они дали ложные показания в предыдущем судебном процессе.

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На нем Берлускони обвиняли в оплате за секс с 17-летней марокканской танцовщицей ночного клуба. Берлускони оправдали по этому делу из-за отсутствия доказательств того, что он знал, что платит несовершеннолетней. Тогда его обвинили в подкупе свидетелей.

Дело о подкупе свидетелей свидетелям было разделено между тремя городами - Сиеной, Римом и Миланом, сколько в этих городах свидетели жили. Берлускони уже оправдали по делам в Сиене и Риме. Тамошние прокуроры оспаривают это решение. Нынешнее дело в Милане - самое громкое из трех.

Берлускони ранее признал, что давал деньги своим гостям, но сказал, что это была компенсация за репутационный ущерб, который они понесли.

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Дело надолго бросило тень на его политическую карьеру. Скандал, известный как секс-вечеринки "бунга-бунга", привел к его политическому падению и завершению его четвертого срока премьер-министра в 2011 году.

Напомним, Берлускони, который вызвал критику своими недавними высказываниями о президенте Владимире Зеленском, теперь заявляет, что всегда был на стороне украинского народа.