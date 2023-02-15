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Столтенберг: Зараз пріоритет – не членство України в НАТО, а перемога у війні

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 14:58

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти Росії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це він заявив журналістам у середу на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО.

"Що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що нині союзники в Альянсі зосереджені на тому, щоб Україна "отримала зброю, поставки, боєприпаси, яких потребує для витіснення російських загарбників".

"Ми також працюємо над більш довгостроковим партнерством, щоб допомоги Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони. І це наблизить Україну до Альянсу", – додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше висловив сподівання, що на саміті НАТО в липні у Вільнюсі будуть знайдені нові формулювання щодо членства України в Альянсі.

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Теми: НАТОУкраїнавійна
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