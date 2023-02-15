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Столтенберг: Сейчас приоритет - не членство Украины в НАТО, а победа в войне

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 13:58

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас приоритетом для Альянса является не членство Украины, а помощь ей с тем, чтобы она победила в полномасштабной войне против России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом он заявил журналистам в среду на пресс-конференции после министерской встречи НАТО.

"Что касается Украины, позиция НАТО не изменилась. Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас он сосредоточен на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне. Потому что единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству - обеспечить, чтобы Украина взяла верх как суверенное государство", - отметил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что сейчас союзники в Альянсе сосредоточены на том, чтобы Украина "получила оружие, поставки, боеприпасы, в которых нуждается для вытеснения российских захватчиков".

"Мы также работаем над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти с советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить совместимость, провести реформу безопасности и обороны. И это приблизит Украину к Альянсу", - добавил генсек Альянса.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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Президент Литвы Гитанас Науседа ранее выразил надежду, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе будут найдены новые формулировки относительно членства Украины в Альянсе.

Темы: НАТОУкраинавойна
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