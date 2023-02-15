Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Союзники нададуть Україні в рамках новоствореного фонду військове обладнання на 200 млн фунтів

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 14:26

Україна отримає обладнання, включаючи танкові запчастини, безпілотні авіаційні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, в рамках першого пакета багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду для України (МФУ).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Перший пакет обладнання був узгоджений Великою Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери, разом з Ісландією та Литвою, зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.

Реклама:

Очікувана вартість першого пакета допомоги, що становить понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, включатиме життєво необхідні засоби у вигляді артилерійських боєприпасів, засобів морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасних частин для техніки, в тому числі для танків.

"Цей пакет обладнання забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України і підтримає їхню здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, демонструє відданість Британії і наших членів Альянсу забезпеченню надання Україні життєво необхідної військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення Росії" - заявив міністр оборони Британії.

Перший пакет підтримки МФУ отримав заявки від британських та міжнародних промислових постачальників, які мали на меті задовольнити пріоритетні потреби України у летальному та нелетальному обладнанні. Понад 40 країн подали понад 1 500 пропозицій у 11 сферах спроможностей.

ВІДЕО ДНЯ

Ініціатором фонду в серпні минулого року виступила Британія. У Міноборони Британії заявляли про гнучкий фонд з низьким рівнем бюрократії, який буде використовуватися для надання військової техніки та іншої підтримки Збройним силам України. Фонд забезпечить стабільне надходження коштів не лише на закупівлю життєво необхідного нового озброєння, але й на технічне обслуговування та ремонт наявного, а також на навчання для підвищення ефективності Збройних Сил України на полі бою.

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
ЄС
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: