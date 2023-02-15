Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Союзники нададуть Україні в рамках новоствореного фонду військове обладнання на 200 млн фунтів

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 15:26

Україна отримає обладнання, включаючи танкові запчастини, безпілотні авіаційні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, в рамках першого пакета багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду для України (МФУ).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Перший пакет обладнання був узгоджений Великою Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери, разом з Ісландією та Литвою, зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів.

Очікувана вартість першого пакета допомоги, що становить понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, включатиме життєво необхідні засоби у вигляді артилерійських боєприпасів, засобів морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасних частин для техніки, в тому числі для танків.

"Цей пакет обладнання забезпечить значне посилення потенціалу Збройних сил України і підтримає їхню здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, демонструє відданість Британії і наших членів Альянсу забезпеченню надання Україні життєво необхідної військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення Росії" - заявив міністр оборони Британії.

Перший пакет підтримки МФУ отримав заявки від британських та міжнародних промислових постачальників, які мали на меті задовольнити пріоритетні потреби України у летальному та нелетальному обладнанні. Понад 40 країн подали понад 1 500 пропозицій у 11 сферах спроможностей.

Ініціатором фонду в серпні минулого року виступила Британія. У Міноборони Британії заявляли про гнучкий фонд з низьким рівнем бюрократії, який буде використовуватися для надання військової техніки та іншої підтримки Збройним силам України. Фонд забезпечить стабільне надходження коштів не лише на закупівлю життєво необхідного нового озброєння, але й на технічне обслуговування та ремонт наявного, а також на навчання для підвищення ефективності Збройних Сил України на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ЄСУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей

Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"

Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ, в асоціації відреагували

відео Маріонетка Путіна Лукашенко заявив, що не міг не примчати на клич свого господаря

Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу

Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Єврокомісія офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС десятий пакет санкцій проти РФ
ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року
ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі
Останні новини
17:47
Маск закрив два з трьох індійських офісів Twitter – Bloomberg
17:39
Падіння вертольота МВС у Броварах: СБУ допитала тисячі свідків і готує сотню експертиз
17:21
Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
17:19
Рютте про винищувачі: публічні розмови не допоможуть рішенню
16:59
Уряд затвердив зміни у державних закупівлях: що нового
16:56
"Щойно будуть боєздатними": Рютте розповів про перспективи поставки 100 Leopard 1
16:50
У березні Кабмін проведе індексацію пенсій на 20% – прем'єр
16:44
Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей
16:40
Шмигаль розповів, скільки домогосподарств отримують субсидії
16:34
Софія Андрухович стала лауреаткою премії імені Шолом-Алейхема
Усі новини...