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Союзники предоставят Украине в рамках новосозданного фонда военное оборудование на 200 млн фунтов

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 15:26

Украина получит оборудование, включая танковые запчасти, беспилотные авиационные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, в рамках первого пакета многомиллионного финансирования от Международного фонда для Украины (МФУ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Первый пакет оборудования был согласован Великобританией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Данией. Эти партнеры, вместе с Исландией и Литвой, сделали коллективный вклад в фонд на общую сумму более 520 миллионов фунтов стерлингов.

Ожидаемая стоимость первого пакета помощи, составляющая более 200 миллионов фунтов стерлингов, будет включать жизненно необходимые средства в виде артиллерийских боеприпасов, средств морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасных частей для техники, в том числе для танков.

"Этот пакет оборудования обеспечит значительное усиление потенциала Вооруженных сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну. Международный фонд для Украины, возглавляемый Великобританией, демонстрирует приверженность Британии и наших членов Альянса обеспечению предоставления Украине жизненно необходимой военной помощи, необходимой для защиты от незаконного вторжения России", - заявил министр обороны Британии.

Первый пакет поддержки МФУ получил заявки от британских и международных промышленных поставщиков, которые имели целью удовлетворить приоритетные потребности Украины в летальном и нелетальном оборудовании. Более 40 стран подали более 1 500 предложений в 11 сферах возможностей.

Инициатором фонда в августе прошлого года выступила Великобритания. В Минобороны Британии заявляли о гибком фонде с низким уровнем бюрократии, который будет использоваться для предоставления военной техники и другой поддержки Вооруженным силам Украины. Фонд обеспечит стабильное поступление средств не только на закупку жизненно необходимого нового вооружения, но и на техническое обслуживание и ремонт имеющегося, а также на обучение для повышения эффективности Вооруженных Сил Украины на поле боя.

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Темы: ЕСУкраина
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