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Більше допомоги Україні й посилене стримування: Столтенберг - про домовленості міністрів оборони НАТО

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 15:28
Єнс Столтенберг, Getty Images

Під час засідання в середу очільники оборонних відомств країн НАТО погодились збільшити підтримку України, посилити власні засоби стримування й розробити заходи захисту критично важливої інфраструктури.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам у середу на пресконференції заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Я вітаю нові зобов’язання щодо підтримки (України) з боку держав-членів Альянсу, зокрема нові поставки важкої техніки й військові тренування. Україна має вікно можливостей для зміни балансу сил, і час має значення", – зазначив він, не уточнивши, про яку саме військову допомогу йдеться.

Водночас Столтенберг уточнив, що деякі члени Альянсу погодились на нові внески до Комплексного пакета допомоги НАТО, з якого фінансується постачання Україні продовольства, медикаментів, палива, протидронних систем і понтонних мостів.

Крім того, зазначив генсек НАТО, було погоджено збільшити "спеціалізовану підтримку" партнерів Альянсу – Грузії, Молдови та Боснії і Герцеговини – для розбудови їхніх оборонних спроможностей та взаємосумісності з НАТО.

Що стосується посилення стримування НАТО, йдеться про погодження нового політичного керівництва для оборонного планування, яке відображатиме виклики з боку повномасштабної війни РФ проти України, тероризму й дій Китаю.

Також НАТО погодився збільшити виробництво озброєнь, які вичерпуються через війну в Україні, переглянувши їхні цільові показники, й ухвалити багатонаціональний проєкт щодо створення складів боєприпасів НАТО і розбудови наземної протиповітряної оборони.

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Окремо Столтенберг згадав про безпеку критичної інфраструктури, нагадавши про диверсії на "Північних потоках" у Балтійському морі. Для цього буде створений координаційний пункт з питань критичної інфраструктури, що буде взаємодіяти з приватним сектором для посилення захисту таких об’єктів.

Ще одним пунктом порядку денного міністерської зустрічі НАТО було збільшення оборонних витрат – це питання, як очікується, буде остаточно вирішене на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні цього року.

Нагадаємо, в Брюсселі у вівторок і середу тривала зустріч міністрів оборони держав-членів Альянсу паралельно з засіданням Контактної групи з питань оборони України.

Більше про це читайте тут: "Рамштайн" без літаків, але з надією: як союзники готуватимуть Україну до наступу.

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Теми: Рамштайндопомога УкраїніНАТОвійна
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