Больше помощи Украине и усиленное сдерживание: Столтенберг - о договоренностях министров обороны НАТО

Во время заседания в среду руководители оборонных ведомств стран НАТО согласились увеличить поддержку Украины, усилить собственные средства сдерживания и разработать меры защиты критически важной инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам в среду на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую новые обязательства по поддержке (Украины) со стороны государств-членов Альянса, в частности новые поставки тяжелой техники и военные тренировки. Украина имеет окно возможностей для изменения баланса сил, и время имеет значение", - отметил он, не уточнив, о какой именно военной помощи идет речь.

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В то же время Столтенберг уточнил, что некоторые члены Альянса согласились на новые взносы в Комплексный пакет помощи НАТО, из которого финансируется поставка Украине продовольствия, медикаментов, топлива, противодронных систем и понтонных мостов.

Кроме того, отметил генсек НАТО, было согласовано увеличить "специализированную поддержку" партнеров Альянса - Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины - для развития их оборонных возможностей и совместимости с НАТО.

Что касается усиления сдерживания НАТО, речь идет о согласовании нового политического руководства для оборонного планирования, которое будет отражать вызовы со стороны полномасштабной войны РФ против Украины, терроризма и действий Китая.

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Также НАТО согласился увеличить производство вооружений, которые исчерпываются из-за войны в Украине, пересмотрев их целевые показатели, и принять многонациональный проект по созданию складов боеприпасов НАТО и развитию наземной противовоздушной обороны.

Отдельно Столтенберг упомянул о безопасности критической инфраструктуры, напомнив о диверсиях на "Северных потоках" в Балтийском море. Для этого будет создан координационный пункт по вопросам критической инфраструктуры, который будет взаимодействовать с частным сектором для усиления защиты таких объектов.

Еще одним пунктом повестки дня министерской встречи НАТО было увеличение оборонных расходов - этот вопрос, как ожидается, будет окончательно решен на саммите Альянса в Вильнюсе в июле этого года.

Напомним, в Брюсселе во вторник и среду проходила встреча министров обороны государств-членов Альянса параллельно с заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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