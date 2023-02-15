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Вихователів приватного дитсадка у Києві підозрюють у катуванні дітей

Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 16:13
фото поліції

Столичні правоохоронці заявляють, що викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу.

Серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство.

Пряма мова Максимець: "Відповідно до висновку спеціаліста державної експертної установи, дії працівників цього закладу не відповідають методології, мають ознаки морального та фізичного насильства щодо дітей і не можуть розглядатися як терапевтичні чи виховні".

Пряма мова старшого слідчого столичної поліції Дмитра Федорка: "Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8-ми до 15-ти тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання.

Саме такими "методами" працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником".

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Деталі: 14 лютого в приміщенні дитячого закладу провели обшуки, у ході яких вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування.

На цей час вже ідентифіковано як потерпілими трьох дітей віком від 5 до 6 років.

За результатами слідчих дій чотирьом вихователькам повідомили про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

В ході слідства буде надано оцінку діям керівництва закладу, контролюючих органів та інших установ, котрі надавали дозвільну документацію на функціонування закладу, додали в поліції.

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Теми: Київ
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