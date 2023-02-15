Вихователів приватного дитсадка у Києві підозрюють у катуванні дітей

Столичні правоохоронці заявляють, що викрили чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися над дітьми.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу.

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Серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство.

Пряма мова Максимець: "Відповідно до висновку спеціаліста державної експертної установи, дії працівників цього закладу не відповідають методології, мають ознаки морального та фізичного насильства щодо дітей і не можуть розглядатися як терапевтичні чи виховні".

Пряма мова старшого слідчого столичної поліції Дмитра Федорка: "Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8-ми до 15-ти тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання.

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Саме такими "методами" працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником".

Деталі: 14 лютого в приміщенні дитячого закладу провели обшуки, у ході яких вилучили документи, які мають значення для досудового розслідування.

На цей час вже ідентифіковано як потерпілими трьох дітей віком від 5 до 6 років.

За результатами слідчих дій чотирьом вихователькам повідомили про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

В ході слідства буде надано оцінку діям керівництва закладу, контролюючих органів та інших установ, котрі надавали дозвільну документацію на функціонування закладу, додали в поліції.

Оновлено: Пізніше у Київській міській прокуратурі повідомили, що чотирьох вищевказаних виховательок суд узяв під варту без альтернативи застави.

Водночас директорка Центру АВА-терапії Олена Цимбаленко, виховательок якого звинувачують у жорстокому ставленні до дітей, стверджує, що над вихованцями "ніхто не знущався, а навпаки – соціалізували їх та адаптували до життя". Фрагменти відео, за словами Цимбаленко, були нібито "вирвані з контексту і їх неправильно зрозуміли".

"Українська правда. Життя"розбиралася, що насправді відбувалося у корекційному дитячому закладі і наскільки прийнятними є методи, які застосовувалися до дітей.

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