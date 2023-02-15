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Воспитателей частного детсада в Киеве подозревают в пытках детей

Валентина РоманенкоСреда, 15 февраля 2023, 16:13
фото полиции

Столичные правоохранители заявляют, что разоблачили четырех "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, воспитательницы столичного частного детского сада, действующего по якобы методике АВА-терапии, в течение длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников заведения.

Среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие.

Прямая речь Максимец: "Согласно заключению специалиста государственного экспертного учреждения, действия работников этого заведения не соответствуют методологии, имеют признаки морального и физического насилия в отношении детей и не могут рассматриваться как терапевтические или воспитательные".

Прямая речь старшего следователя столичной полиции Дмитрия Федорко: "После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8-ми до 15-ти тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства.

Именно такими "методами" работницы садика учили малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задания фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем".

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Детали: 14 февраля в помещении детского учреждения провели обыски, в ходе которых изъяли документы, имеющие значение для досудебного расследования.

В настоящее время уже идентифицированы как потерпевшие трое детей в возрасте от 5 до 6 лет.

По результатам следственных действий четырем воспитательницам сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе следствия будет дана оценка действиям руководства учреждения, контролирующих органов и других учреждений, которые предоставляли разрешительную документацию на функционирование заведения, добавили в полиции.

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Темы: Киев
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