Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський не бачить "жодної перешкоди" для початку переговорів про вступ в ЄС цього року

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 17:29

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить "жодної перешкоди" для того, щоб вже цього року почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент повідомив, що значна частина зустрічі була присвячена саме європейському порядку денному, оскільки Швеція у цьому півріччі головує у Раді Євросоюзу на ротаційній основі.

"Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС минулого тижня Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.

Між тим, за оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою.

Виконання усіх семи вимог Єврокомісії є ключовим для початку переговорів про вступ.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийЄСпрезидентпереговори
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії

"Справи Майдану": строки давності у 60 з них невблаганно спливають, потрібні зміни до КПК - Донський

Загиблих військових РФ у лютому стало в п'ять разів більше, ніж раніше - BBC

Обшуки у податківиці зі "списком бажань": ДБР не звітує про результати

Суд дав 5 років російському пропагандисту Красовському, який закликав топити українських дітей

Зеленський впевнений у реальності перемоги протягом року: "Можемо й швидше"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Бахмут - це жива стіна, що дозволяє готувати війська до деокупації
Резніков заявив, що залишиться на посаді за рішенням Зеленського
Прем’єр Швеції прибув до Києва, зустрівся з Зеленським
Останні новини
20:09
На вихідних у Києві та області, попри резерв, можливі відключення світла
20:05
Прем'єрка Естонії: Путін повинен відповісти за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься
19:41
Україна отримала другий транш на суму понад $200 млн від Світового банку
19:35
Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії
19:28
"Справи Майдану": строки давності у 60 з них невблаганно спливають, потрібні зміни до КПК - Донський
19:13
Кабмін передав "Нафтогазу" акції низки облгазів
19:08
Загиблих військових РФ у лютому стало в п'ять разів більше, ніж раніше - BBC
19:06
МЗС РФ викликало посла Італії через скасування виступів російських артистів
18:59
Навіщо росіяни використовують кулі з відбивачами? Пояснюємо у подкасті "Кляті питання"
18:50
У Гаазі створять реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ
Усі новини...