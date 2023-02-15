Зеленський не бачить "жодної перешкоди" для початку переговорів про вступ в ЄС цього року

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить "жодної перешкоди" для того, щоб вже цього року почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент повідомив, що значна частина зустрічі була присвячена саме європейському порядку денному, оскільки Швеція у цьому півріччі головує у Раді Євросоюзу на ротаційній основі.

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"Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України у Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо і жодної перешкоди цьому немає і не буде", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС минулого тижня Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.

Між тим, за оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою.

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Виконання усіх семи вимог Єврокомісії є ключовим для початку переговорів про вступ.