Зеленский не видит "никакого препятствия" для начала переговоров о вступлении в ЕС в этом году

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит "никакого препятствия" для того, чтобы уже в этом году начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом Зеленский сказал на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент сообщил, что значительная часть встречи была посвящена именно европейской повестке дня, поскольку Швеция в этом полугодии председательствует в Совете Евросоюза на ротационной основе.

"Совместно со шведским председательством мы должны обеспечить все необходимое для начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе уже в этом году. Мы этого очень хотим и никакого препятствия этому нет и не будет", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, на саммите Украина-ЕС на прошлой неделе Киев задекларировал цель уже в 2023 году начать переговоры о вступлении, а Брюссель в свою очередь согласился передать промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций весной.

Между тем, по оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса превысил 5 баллов по 10-балльной шкале.

Выполнение всех семи требований Еврокомиссии является ключевым для начала переговоров о вступлении.