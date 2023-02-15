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Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації активів оточення Януковича

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 19:51

Федеральна рада Швейцарії (швейцарський уряд) на своєму засідання 15 лютого  вирішила розпочати адміністративну процедуру конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року. 

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті швейцарського уряду у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Процедура конфіскації у Швейцарії стосуватиметься всіх активів, що підлягають конфіскації - загалом понад 130 мільйонів швейцарських франків (140,6 млн доларів США. - Ред.). Вживаючи таких заходів, Швейцарія підтримує Україну", - сказано у заяві.

Відзначається, що сьогоднішнє рішення не пов'язане з санкціями проти Росії, впровадженими у 2022 році.

Федеральна рада доручила Федеральному департаменту фінансів ініціювати у Федеральному адміністративному суді низку проваджень про конфіскацію, метою яких є конфіскація активів політично значущих осіб та їхніх близьких соратників. Активи, як передбачається, мають незаконне походження. 

У повідомленні підкреслено, що зазначені особи були пов'язані з колишнім президентом України Віктором Януковичем, який був повалений у результаті Революції гідності.

Швейцарський уряд також наводить історію питання. Зокрема, стверджується, що 25 травня 2022 року уряд доручив Федеральному департаменту фінансів розпочати перше провадження щодо конфіскації приблизно 100 мільйонів швейцарських франків. 

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Після подальших обговорень Федеральна рада доручила Федеральному департаменту фінансів розпочати провадження щодо ще 30 мільйонів швейцарських франків, у результаті чого загальна сума активів, що підлягають конфіскації, перевищить 130 мільйонів швейцарських франків.

Активи залишатимуться замороженими до ухвалення остаточного рішення судової системи Швейцарії щодо конфіскації. 

Будь-які активи, які будуть остаточно конфісковані, будуть повернуті українському народу відповідно до міжнародної угоди.

У заяві також вказано, що Україна ініціювала кримінальне провадження з метою конфіскації цих заморожених активів у Швейцарії, направивши швейцарській владі кілька листів з проханням про взаємну допомогу. З того часу Швейцарія надала Україні численні документи та інші докази.

Незважаючи на цю співпрацю, з моменту відкриття кримінального провадження українська влада зіткнулася з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації активів, розміщених у Швейцарії. На сьогоднішні українська влада не змогла винести рішення про їх конфіскацію. Військова агресія Росії проти України, розпочата у 2022 році, значно ускладнила ці труднощі. З огляду на це, Федеральна рада Швейцарії вважає, що початок процедури конфіскації наразі є можливим і доцільним.

У травні минулого року повідомлялося, що швейцарський уряд планує конфіскувати активи на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків у Юрія Іванющенка, соратника колишнього президента України Віктора Януковича.

Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість заморожування активів обмежена 10 роками.

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Теми: ШвейцаріяЯнукович
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