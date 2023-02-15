Швейцария разрешила начать процедуру конфискации активов окружения Януковича

Федеральный совет Швейцарии (швейцарское правительство) на своем заседании 15 февраля решил начать административную процедуру конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте швейцарского правительства в среду, сообщает "Европейская правда".

"Процедура конфискации в Швейцарии будет касаться всех активов, подлежащих конфискации - всего более 130 миллионов швейцарских франков (140,6 млн долларов США. - Ред.). Принимая такие меры, Швейцария поддерживает Украину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодняшнее решение не связано с санкциями против России, введенными в 2022 году.

Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов инициировать в Федеральном административном суде ряд производств о конфискации, целью которых является конфискация активов политически значимых лиц и их близких соратников. Активы, как предполагается, имеют незаконное происхождение.

В сообщении подчеркивается, что указанные лица были связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который был свергнут в результате Революции достоинства.

Швейцарское правительство также приводит историю вопроса. В частности, утверждается, что 25 мая 2022 года правительство поручило Федеральному департаменту финансов начать первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков.

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После дальнейших обсуждений Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов начать производство в отношении еще 30 миллионов швейцарских франков, в результате чего общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысит 130 миллионов швейцарских франков.

Активы будут оставаться замороженными до принятия окончательного решения судебной системы Швейцарии по конфискации.

Любые активы, которые будут окончательно конфискованы, будут возвращены украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

В заявлении также указано, что Украина инициировала уголовное производство с целью конфискации этих замороженных активов в Швейцарии, направив швейцарским властям несколько писем с просьбой о взаимной помощи. С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства.

Несмотря на это сотрудничество, с момента открытия уголовного производства украинские власти столкнулись с определенными трудностями в своих усилиях по конфискации активов, размещенных в Швейцарии. На сегодняшний день украинские власти не смогли вынести решение об их конфискации. Военная агрессия России против Украины, начатая в 2022 году, значительно усложнила эти трудности. Учитывая это, Федеральный совет Швейцарии считает, что начало процедуры конфискации сейчас является возможным и целесообразным.

В мае прошлого года сообщалось, что швейцарское правительство планирует конфисковать активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков у Юрия Иванющенко, соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность замораживания активов ограничена 10 годами.