На Одещині у руках 15-річної дівчини вибухнув предмет

У місті Балта Одеської області 15-річна дівчина постраждала від вибуху в її руках предмета, який вона знайшла у себе вдома.

Джерело: Подільське районне управління поліції Одещини

Деталі: Поліцейські встановлюють обставини травмування юної жительки Балти.

Дівчинку з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.

Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках зірвався невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку.

Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин.

Поліцейські вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих чи явно вибухонебезпечних предметів не чіпати їх руками, а відійти на безпечну відстань і викликати аварійні служби за телефонами спецліній "101" і "102".