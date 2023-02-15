Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині у руках 15-річної дівчини вибухнув предмет

Олена РощінаСереда, 15 лютого 2023, 19:15

У місті Балта Одеської області 15-річна дівчина постраждала від вибуху в її руках предмета, який вона знайшла у себе вдома. 

Джерело: Подільське районне управління поліції Одещини

Деталі: Поліцейські встановлюють обставини травмування юної жительки Балти.

Реклама:

Дівчинку з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні. 

Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках зірвався невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку. 

Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин.

ВІДЕО ДНЯ

Поліцейські вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих чи явно вибухонебезпечних предметів не чіпати їх руками, а відійти на безпечну відстань і викликати аварійні служби за телефонами спецліній "101" і "102".

Теми: Одеська областьвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Одеська область
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Останні новини
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
Усі новини...
Реклама: