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На Одещині у руках 15-річної дівчини вибухнув предмет

Олена РощінаСереда, 15 лютого 2023, 20:15

У місті Балта Одеської області 15-річна дівчина постраждала від вибуху в її руках предмета, який вона знайшла у себе вдома. 

Джерело: Подільське районне управління поліції Одещини

Деталі: Поліцейські встановлюють обставини травмування юної жительки Балти.

Дівчинку з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні. 

Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках зірвався невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку. 

Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин.

Поліцейські вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих чи явно вибухонебезпечних предметів не чіпати їх руками, а відійти на безпечну відстань і викликати аварійні служби за телефонами спецліній "101" і "102".

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Теми: Одеська областьвибух
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