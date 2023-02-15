На Одещині у руках 15-річної дівчини вибухнув предмет
Середа, 15 лютого 2023, 20:15
У місті Балта Одеської області 15-річна дівчина постраждала від вибуху в її руках предмета, який вона знайшла у себе вдома.
Джерело: Подільське районне управління поліції Одещини
Деталі: Поліцейські встановлюють обставини травмування юної жительки Балти.
Дівчинку з осколковими пораненнями тіла госпіталізували до місцевої лікарні.
Попередньо встановлено, що у постраждалої в руках зірвався невідомий предмет, який вона знайшла у власному будинку.
Правова кваліфікація події буде надана після встановлення всіх її обставин.
Поліцейські вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих чи явно вибухонебезпечних предметів не чіпати їх руками, а відійти на безпечну відстань і викликати аварійні служби за телефонами спецліній "101" і "102".
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