В Одесской области в руках 15-летней девушки взорвался предмет
В городе Балта Одесской области 15-летняя девушка пострадала от взрыва в ее руках предмета, который она нашла у себя дома.
Источник: Подольское районное управление полиции Одесской области
Детали: Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования юной жительницы Балты.
Девушку с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу.
Предварительно установлено, что у пострадавшей в руках взорвался неизвестный предмет, который она нашла в собственном доме.
Правовая квалификация события будет дана после установления всех его обстоятельств.
Полицейские в очередной раз призывают граждан в случае обнаружения подозрительных или явно взрывоопасных предметов не трогать их руками, а отойти на безопасное расстояние и вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний "101" и "102".