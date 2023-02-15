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В Одесской области в руках 15-летней девушки взорвался предмет

Елена РощинаСреда, 15 февраля 2023, 20:15

В городе Балта Одесской области 15-летняя девушка пострадала от взрыва в ее руках предмета, который она нашла у себя дома. 

Источник: Подольское районное управление полиции Одесской области

Детали: Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования юной жительницы Балты.

Девушку с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу. 

Предварительно установлено, что у пострадавшей в руках взорвался неизвестный предмет, который она нашла в собственном доме. 

Правовая квалификация события будет дана после установления всех его обстоятельств.

Полицейские в очередной раз призывают граждан в случае обнаружения подозрительных или явно взрывоопасных предметов не трогать их руками, а отойти на безопасное расстояние и вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний "101" и "102".

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Темы: Одесская областьвзрыв
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