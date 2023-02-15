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Європарламент закликав помилувати Саакашвілі та ввести санкції проти Іванішвілі

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 19:22
Європарламент закликав помилувати Саакашвілі та ввести санкції проти Іванішвілі
Міхеїл Саакашвілі, фото з його Facebook

Депутати Європарламенту у затвердженій в середу резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Про це, як пише кореспондент "Європейської правди", повідомила пресслужба Європарламенту. 

Беручи до уваги повідомлення про різку втрату ваги Саакашвілі та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув'язнення, депутати Європарламенту закликали грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне медичне лікування за кордоном.

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Вони закликали президентку Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом і помилувати його. 

Євродепутати нагадали грузинській владі, що вона несе відповідальність за забезпечення здоров'я і благополуччя Саакашвілі, надання йому належного медичного лікування та за дотримання його фундаментальних прав.

Крім того, резолюція підкреслює фундаментальну роль олігарха Бідзіни Іванішвілі у триваючому утриманні Саакашвілі під вартою "в рамках особистої вендети".

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Тому парламент повторно закликав Раду ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у "погіршенні політичного процесу в Грузії". У грудні Європарламент вже звертався з аналогічним закликом.

Крім того, євродепутати підкреслили, що прогрес Грузії в проведенні європейських реформ повинен бути знову поставлений на центральне місце в політиці. Вони також вважають, що те, як в країні поводяться з Саакашвілі, є лакмусовим папірцем відданості грузинського уряду європейським цінностям і задекларованим європейським прагненням, включаючи статус кандидата на вступ до ЄС, який Грузія досі не отримала.

Текст резолюції був прийнятий 577 голосами "за", 33 "проти", 26 "утрималися".

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Теми: СаакашвіліГрузіяЄвропаЄвропарламент
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