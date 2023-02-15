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Европарламент призвал помиловать Саакашвили и ввести санкции против Иванишвили

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 20:22
Михеил Саакашвили, фото из его Facebook

Депутаты Европарламента в утвержденной в среду резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.

Об этом, как пишет корреспондент "Европейской правды", сообщила пресс-служба Европарламента.

Принимая во внимание сообщения о резкой потере веса Саакашвили и предположение, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призвали грузинские власти освободить Саакашвили и позволить ему получить надлежащее медицинское лечение за рубежом.

Они призвали президента Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом и помиловать его.

Евродепутаты напомнили грузинским властям, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, предоставление ему надлежащего медицинского лечения и за соблюдение его фундаментальных прав.

Кроме того, резолюция подчеркивает фундаментальную роль олигарха Бидзины Иванишвили в продолжающемся удержании Саакашвили под стражей "в рамках личной вендетты".

Поэтому парламент повторно призвал Совет ЕС и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии". В декабре Европарламент уже обращался с аналогичным призывом.

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Кроме того, евродепутаты подчеркнули, что прогресс Грузии в проведении европейских реформ должен быть вновь поставлен на центральное место в политике. Они также считают, что то, как в стране обращаются с Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям и задекларированным европейским стремлениям, включая статус кандидата на вступление в ЕС, который Грузия до сих пор не получила.

Текст резолюции был принят 577 голосами "за", 33 "против", 26 "воздержались".

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины заявил, что разочарован решением суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

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Темы: СаакашвилиГрузияЕвропаЕвропарламент
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