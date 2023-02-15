Росія втратила у війні майже половину своїх сучасних танків – IISS

У війні проти України Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М, а також виснажила запаси крилатих ракет.

Джерело: Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), вступ до "Воєнного балансу 2023 року" (The Military Balance 2023) старшого наукового співробітника з питань оборони та військового аналізу Джеймса Хакетта

Деталі: IISS констатує, що Збройні сили Росії зазнали значних втрат особового складу і техніки під час вторгнення в Україну, хоча через рішення Москви про мобілізацію чисельність особового складу збільшилася порівняно з показниками попередніх років.

Чисельність особового складу в Україні також змінилася минулого року, оскільки необхідно було підвищити боєздатність після російського вторгнення.

Росія не змогла здобути перевагу в повітрі над Україною і покладалася в основному на наземні атаки з використанням своїх крилатих ракет, що виснажило її запаси.

Як наслідок, Москва вдалася до імпорту іранських боєприпасів. Це стимулює тіснішу оборонно-промислову співпрацю між Москвою і Тегераном.

Російський танковий і артилерійський флот зазнав значних втрат. За оцінками, близько 50% довоєнного парку сучасних Т-72Б3 і Т-72Б3М втрачено.

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Більше того, склад російських запасів змінився. Оскільки сучасні машини були знищені, Росія намагається підтримувати свій парк, виводячи зі складів старі машини.

Війна остаточно витісняє з багатьох східноєвропейських складів обладнання радянських часів, яке багато країн зберегли з часів холодної війни, констатує IISS.

Потік західної артилерії в Україну модернізує арсенал Києва і надає йому кращі можливості.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень підсумовує, що невдале рішення Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році ілюструє, як оборонна трансформація може бути прискорена або навіть стимульована, особливо в Європі.

Зокрема, вторгнення Росії у 2022 році загострило сприйняття загрози у Польщі. Варшава прискорює свої плани з нарощування бронетехніки і артилерії на додаток до вже існуючих цілей з посилення військово-повітряних і військово-морських сил.

Стратегічний центр тяжіння в Європі перемістився далі на північ і схід: Німеччина оголосила про створення спеціального фонду на оборону в розмірі 100 млрд євро (106 млрд дол. США) і, як і Польща та Фінляндія, приєдналася до групи європейських країн, які замовляють у США бойові літаки п'ятого покоління F-35.

Фінляндія і Швеція у 2023 році майже напевно офіційно вступить до НАТО – і рішення про це вони прийняли лише після вторгнення Росії у 2022 році, нагадує IISS.