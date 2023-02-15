Россия потеряла в войне почти половину своих современных танков – IISS

В войне против Украины Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, а также истощила запасы крылатых ракет.

Источник: Международный институт стратегических исследований (IISS), вступление к "Военному балансу 2023 года" (The Military Balance 2023) старшего научного сотрудника по вопросам обороны и военного анализа Джеймса Хакетта

Детали: IISS констатирует, что Вооруженные силы России понесли значительные потери личного состава и техники во время вторжения в Украину, хотя из-за решения Москвы о мобилизации численность личного состава увеличилась по сравнению с показателями предыдущих лет.

Численность личного состава в Украине также изменилась в прошлом году, поскольку необходимо было повысить боеспособность после российского вторжения.

Россия не смогла получить преимущество в воздухе над Украиной и полагалась в основном на наземные атаки с использованием своих крылатых ракет, что истощило ее запасы.

Как следствие, Москва прибегла к импорту иранских боеприпасов. Это стимулирует более тесное оборонно-промышленное сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Российский танковый и артиллерийский флот понес значительные потери. По оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М утрачено.

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Более того, состав российских запасов изменился. Поскольку современные машины были уничтожены, Россия пытается поддерживать свой парк, выводя со складов старые машины.

Война окончательно вытесняет из многих восточноевропейских складов оборудование советских времен, которое многие страны сохранили со времен холодной войны, констатирует IISS.

Поток западной артиллерии в Украину модернизирует арсенал Киева и предоставляет ему лучшие возможности.

Международный институт стратегических исследований заключает, что неудачное решение России начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году иллюстрирует, как оборонная трансформация может быть ускорена или даже стимулирована, особенно в Европе.

В частности, вторжение России в 2022 году обострило восприятие угрозы в Польше. Варшава ускоряет свои планы по наращиванию бронетехники и артиллерии в дополнение к уже существующим целям по усилению военно-воздушных и военно-морских сил.

Стратегический центр тяжести в Европе переместился дальше на север и восток: Германия объявила о создании специального фонда на оборону в размере 100 млрд евро (106 млрд долл. США) и, как и Польша и Финляндия, присоединилась к группе европейских стран, которые заказывают у США боевые самолеты пятого поколения F-35.

Финляндия и Швеция в 2023 году почти наверняка официально вступит в НАТО – и решение об этом они приняли только после вторжения России в 2022 году, напоминает IISS.