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Україна отримає від союзників менше танків Leopard 2, ніж обіцяли – глава Міноборони Німеччини

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 21:46
Leopard 2, Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2, щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно.

Про це він заявив журналістам у середу після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Німеччина і Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов'язання відправити в Україну версію Leopard 2A6: 14 танків пообіцяв уряд у Берліні і три - Португалія. "Ми не досягнемо чисельності батальйону", - сказав він.

За словами Пісторіуса, Польща зібрала близько 30 одиниць старої версії Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 одиниць, але багато з них перебувають у поганому стані і потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути. Він додав, що ці танки прибудуть в Україну лише наприкінці квітня.

Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко сформують два батальйони бойових танків для України, а США пообіцяли надіслати 31 одиницю танків M1 Abrams.

Раніше у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків Leopard 2 або дали відповідне зобов’язання.

Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".

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Теми: танкизброядопомога УкраїніНімеччина
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