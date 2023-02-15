Украина получит от союзников меньше танков Leopard 2, чем обещали – глава Минобороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.

Об этом он заявил журналистам в среду после встречи с коллегами из НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Германия и Португалия являются единственными двумя странами, которые взяли на себя обязательства отправить в Украину версию Leopard 2A6: 14 танков пообещало правительство в Берлине и три - Португалия. "Мы не достигнем численности батальона", - сказал он.

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По словам Писториуса, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью 31 единиц, но многие из них находятся в плохом состоянии и требуют ремонта, прежде чем их можно будет развернуть. Он добавил, что эти танки прибудут в Украину только в конце апреля.

В конце прошлого месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и ее союзники быстро сформируют два батальона боевых танков для Украины, а США пообещали прислать 31 единицу танков M1 Abrams.

Ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или дали соответствующее обязательство.