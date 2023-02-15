Угорщина заблокувала рішення ЄС у справі Саакашвілі – ЗМІ

Угорщина заблокувала висловлення протесту Європейського Союзу владі Грузії у справі ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомила польська радіостанція RMF FM, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Польща виступила з ініціативою призупинити термін відбування покарання Саакашвілі, щоб він міг пройти лікування за кордоном. Ця пропозиція мала бути включена у дипломатичний протест ЄС, який планували висловити Тбілісі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький минулого тижня після саміту ЄС заявив, що Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування.

Однак, пропозицію Польщі підтримали всі країни ЄС, окрім Угорщини.

Дипломати ЄС запевнили, що докладають усіх зусиль, аби переконати Будапешт змінити свою думку.

Відзначається, що після можливого досягнення одностайності всередині Євросоюзу інструментом впливу на Тбілісі, до якого може вдатися ЄС, є той факт, що Грузія має європейські прагнення.

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Прессекретар голови дипломатії ЄС Борреля Петер Стано не став коментувати інформацію про запланований демарш ЄС у справі Саакашвілі.

Нагадаємо, депутати Європарламенту у затвердженій 15 лютого резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Таким чином, Європарламент резолюцію щодо Саакашвілі ухвалив, а Євросоюз дипломатичний протест (ноту від 27 країн) – не передав.