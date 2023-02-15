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Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили – СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 22:01

Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение.

Однако, предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. 

Дипломаты ЕС заверили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение. 

Отмечается, что после возможного достижения единодушия внутри Евросоюза инструментом влияния на Тбилиси, к которому может прибегнуть ЕС, является тот факт, что Грузия имеет европейские стремления.

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Пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Борреля Петер Стано не стал комментировать информацию о запланированном демарше ЕС по делу Саакашвили.

Напомним, депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.

Таким образом, Европарламент резолюцию по Саакашвили принял, а Евросоюз дипломатический протест (ноту от 27 стран) – не передал.

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Темы: СаакашвилиГрузияЕСВенгрия
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