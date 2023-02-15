Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили – СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 21:01

Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Реклама:

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение.

Однако, предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. 

Дипломаты ЕС заверили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение. 

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что после возможного достижения единодушия внутри Евросоюза инструментом влияния на Тбилиси, к которому может прибегнуть ЕС, является тот факт, что Грузия имеет европейские стремления.

Пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Борреля Петер Стано не стал комментировать информацию о запланированном демарше ЕС по делу Саакашвили.

Напомним, депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.

Таким образом, Европарламент резолюцию по Саакашвили принял, а Евросоюз дипломатический протест (ноту от 27 стран) – не передал.

Темы: СаакашвилиГрузияЕСВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили через соратников начинает предвыборную кампанию в Грузии
В состоянии Саакашвили сохраняется "динамика ухудшения" – группа экспертов
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: