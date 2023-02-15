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Дефіциту генерації немає вже декілька діб – Yasno

Олена РощінаСереда, 15 лютого 2023, 21:33
Дефіциту генерації немає вже декілька діб – Yasno
ЛЕП, фото ДТЕК

Українським фахівцям вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей, тож дефіциту генерації електроенергії немає вже декілька діб.

Джерело: СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, а також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Суспільне"

Пряма мова Коваленка: Дефіциту генерації немає вже декілька діб.

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Укренерго повідомляє, що колегам вдалося відновити значну кількість генеруючих потужностей. Працюють всі: і атомні, і гідро-, і теплоелектростанції. 

Генераційних обмежень немає, але мережеві все ще залишаються. У випадках їх перевищення відключення будуть відбуватися за стабілізаційними графіками".

Деталі: Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі єдиного телемарафону пояснив, що високий рівень води в річках, який дає змогу активно працювати гідрогенерації, а також відновлення кількох енергоблоків на вугільних електростанціях, дозволили енергетикам максимально забезпечити країну електрикою.

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Тому останніми днями в системі немає великого дефіциту й електрика подається.

Однак Харченко наголосив, що "всі ці ремонти, всі ці відновлення – це не капітально", тож ситуація не надійна.

За словами експерта, для повноцінного відновлення, враховуючи можливі терміни поставки обладнання, знадобиться 8-9 місяців. 

Теми: електроенергіяенергетика
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