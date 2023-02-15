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Дефицита генерации нет уже несколько суток – Yasno

Елена РощинаСреда, 15 февраля 2023, 21:33
Дефицита генерации нет уже несколько суток – Yasno
ЛЭП, фото ДТЭК

Украинским специалистам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей, поэтому дефицита генерации электроэнергии нет уже несколько суток.

Источник: СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, а также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Суспільне"

Прямая речь Коваленко: "Дефицита генерации нет уже несколько суток.

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Укрэнерго сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. Работают все: и атомные, и гидро-, и теплоэлектростанции. 

Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случаях их превышения отключения будут происходить по стабилизационным графикам".

Детали: Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире единого телемарафона объяснил, что высокий уровень воды в реках, который позволяет активно работать гидрогенерации, а также восстановление нескольких энергоблоков на угольных электростанциях, позволили энергетикам максимально обеспечить страну электричеством. 

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Поэтому в последние дни в системе нет большого дефицита и электричество подается.

Однако Харченко подчеркнул, что "все эти ремонты, все эти восстановления – это не капитально", поэтому ситуация не надежная. 

По словам эксперта, для полноценного восстановления, учитывая возможные сроки поставки оборудования, понадобится 8-9 месяцев.

Темы: электроэнергияэнергетика
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