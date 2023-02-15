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Нідерланди поставлятимуть в Україну боєприпаси для танків Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 23:36

Нідерланди поставлять Україні боєприпаси для німецьких танків Leopard 2.

Про це виданню De Telegraaf повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише "Європейська правда".

"Це дуже важливо. Не має сенсу просто доставити танк. Ми повинні надати повний пакет. Окрім навчання українських солдатів, є потреба в боєприпасах і запасних частинах. У танковій коаліції Нідерланди - єдина країна, яка не має танків, але ми запропонували допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запчастин. Разом ми можемо надати те, що потрібно Україні", - сказала Оллонгрен.

Уряд Нідерландів майже ніколи не робить заяв про розмір допомоги українській армії. Під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що внесок Нідерландів складається з 20 000 боєприпасів.

Пісторіус оголосив у середу, що Нідерланди не робили офіційного запиту на передачу Україні 18 орендованих у Німеччини танків і підкреслив, що танки належать Бундесверу.

Оллонгрен сказала, що розбіжностей у поглядах немає і не можна виключати, що орендовані танки згодом перейдуть до України. "Я нічого не виключаю, але на даний момент їх немає в планах", - сказала вона.

Раніше стало відомо, що Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".

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Теми: танкизброядопомога УкраїніНідерланди
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