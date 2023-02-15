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Нидерланды будут поставлять в Украину боеприпасы для танков Leopard 2

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 22:36

Нидерланды поставят Украине боеприпасы для немецких танков Leopard 2.

Об этом изданию De Telegraaf сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет "Европейская правда".

"Это очень важно. Не имеет смысла просто доставить танк. Мы должны предоставить полный пакет. Кроме обучения украинских солдат, есть потребность в боеприпасах и запасных частях. В танковой коалиции Нидерланды - единственная страна, которая не имеет танков, но мы предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запчастям. Вместе мы можем предоставить то, что нужно Украине", - сказала Оллонгрен.

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Правительство Нидерландов почти никогда не делает заявлений о размере помощи украинской армии. Во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вклад Нидерландов состоит из 20 000 боеприпасов.

Писториус объявил в среду, что Нидерланды не делали официального запроса на передачу Украине 18 арендованных у Германии танков и подчеркнул, что танки принадлежат Бундесверу.

Оллонгрен сказала, что разногласий во взглядах нет и нельзя исключать, что арендованные танки впоследствии перейдут к Украине. "Я ничего не исключаю, но на данный момент их нет в планах", - сказала она.

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Ранее стало известно, что Нидерланды, Дания и Германия договорились о сотрудничестве для того, чтобы передать Украине около сотни танков Leopard 1 с промышленных складов в Германии.

Министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с немецким коллегой в Киеве сообщил, что Украина получит около 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".

Темы: танкиоружиепомощь УкраинеНидерланды
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