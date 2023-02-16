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Нові санкції ЄС мають на меті змусити банки розкрити заморожені російські активи - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 02:32
Фото europrojects.org.ua

Європейський Союз має намір змусити банки надавати інформацію про активи Центрального банку Росії в рамках останнього пакету санкцій, спрямованих проти Москви за її війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, посилаючись на проєкт пропозицій.

Отримання уявлення про масштаби активів Центрального банку та інших підсанкційних державних російських активів, які були заморожені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення можливостей потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.

"Ми повинні знати, де вони знаходяться і скільки вони коштують", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні в середу.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи - до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб - за ненадання необхідної інформації.

Запропоновані заходи ще будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений. Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів.

Президентка Єврокомісії 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

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Пропозиція передбачає подальші експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

Йдеться про товари, які РФ не зможе замістити постачанням з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

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Теми: ЄСРосіясанкції
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