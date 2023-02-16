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Нові санкції ЄС мають на меті змусити банки розкрити заморожені російські активи - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 01:32
Нові санкції ЄС мають на меті змусити банки розкрити заморожені російські активи - ЗМІ
Фото europrojects.org.ua

Європейський Союз має намір змусити банки надавати інформацію про активи Центрального банку Росії в рамках останнього пакету санкцій, спрямованих проти Москви за її війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg, посилаючись на проєкт пропозицій.

Отримання уявлення про масштаби активів Центрального банку та інших підсанкційних державних російських активів, які були заморожені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення можливостей потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.

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"Ми повинні знати, де вони знаходяться і скільки вони коштують", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні в середу.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, що потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи - до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб - за ненадання необхідної інформації.

Запропоновані заходи ще будуть обговорюватися країнами-членами ЄС цього тижня і можуть змінитися до того, як пакет буде затверджений. Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів.

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Єврокомісії 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає подальші експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

Йдеться про товари, які РФ не зможе замістити постачанням з інших країн: електроніку, спеціальні траспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектору, які можуть застосовуватися російськими військовими.

Теми: ЄСРосіясанкції
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