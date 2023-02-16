Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые санкции ЕС имеют целью заставить банки раскрыть замороженные российские активы - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 02:32
Фото europrojects.org.ua

Европейский Союз намерен заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект предложений.

Получение представления о масштабах активов Центрального банка и других подсанкционных государственных российских активов, которые были заморожены в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению возможностей потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

"Мы должны знать, где они находятся и сколько они стоят", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в среду.

Европейская комиссия также предложила ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции, и предложила накладывать штрафы - до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц - за непредоставление необходимой информации.

Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

ВИДЕО ДНЯ

Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заместить поставками из других стран: электронику, специальные траспортные средства, части машин, запчасти для грузовиков и самолетов, товары для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.

Читайте УП В Google News

Темы: ЕСРосcиясанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тыс. боевиков – Белый дом

Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 – Дуда

Кулеба: Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным, все видят, что это не имеет смысла

Левочкин просится на выход из комитета нацбезопасности Рады, хочет – в молодежи и спорта

Королевской сообщили о подозрении: забыла об имуществе в России

"Дела Майдана": сроки давности по 60 из них неумолимо истекают, нужны изменения в УПК - Донской

Все новости...
ЕС
Бывшая жена Путина срочно продает квартиры в Испании, опасаясь санкций ЕС – СМИ
Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили – СМИ
Зеленский не видит "никакого препятствия" для начала переговоров о вступлении в ЕС в этом году
Последние новости
04:29
"Ашан" утверждает, что не помогал российской армии
03:43
Мы продолжим поддерживать Украину до победы – Макрон
03:05
Премьер Польши: Необходимо создать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС
02:28
Сумщина: враг обстрелял 7 громад
01:45
ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине более 30 тыс. боевиков – Белый дом
00:39
фото, видеоВ России вспыхнул химический завод
23:52
Латвия внесла в список нежелательных лиц 3 актеров из РФ за выступления в оккупированном Крыму
23:35
Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 – Дуда
23:02
Блинкен встретился с Санду и выразил обеспокоенность попытками России дестабилизировать Молдову
22:48
23-24 февраля воздушные силы ожидают возможных провокаций России – Игнат
Все новости...