Новые санкции ЕС имеют целью заставить банки раскрыть замороженные российские активы - СМИ

Европейский Союз намерен заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект предложений.

Получение представления о масштабах активов Центрального банка и других подсанкционных государственных российских активов, которые были заморожены в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению возможностей потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

"Мы должны знать, где они находятся и сколько они стоят", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в среду.

Европейская комиссия также предложила ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции, и предложила накладывать штрафы - до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц - за непредоставление необходимой информации.

Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

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Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заместить поставками из других стран: электронику, специальные траспортные средства, части машин, запчасти для грузовиков и самолетов, товары для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.