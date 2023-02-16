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Новые санкции ЕС имеют целью заставить банки раскрыть замороженные российские активы - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 01:32
Новые санкции ЕС имеют целью заставить банки раскрыть замороженные российские активы - СМИ
Фото europrojects.org.ua

Европейский Союз намерен заставить банки предоставлять информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций, направленных против Москвы за ее войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект предложений.

Получение представления о масштабах активов Центрального банка и других подсанкционных государственных российских активов, которые были заморожены в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению возможностей потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

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"Мы должны знать, где они находятся и сколько они стоят", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении в среду.

Европейская комиссия также предложила ужесточить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, попавшими под санкции, и предложила накладывать штрафы - до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц - за непредоставление необходимой информации.

Предложенные меры еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до того, как пакет будет утвержден. Санкции ЕС нуждаются в поддержке всех стран-членов.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.

Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заместить поставками из других стран: электронику, специальные траспортные средства, части машин, запчасти для грузовиков и самолетов, товары для строительного сектора, которые могут применяться российскими военными.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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