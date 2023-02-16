У Держдепі США занепокоєні можливими планами РФ дестабілізувати Молдову

Сполучені Штати Америки "глибоко стурбовані" повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Сполучені Штати Америки "глибоко стурбовані" повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати", - сказала Донфрід.

Вона додала, що США перебувають "у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду".

Донфрід зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії в сусідній Україні і ситуацію в Придністров’ї, де Росія тримає війська.

Нагадаємо, Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

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Белград у відповідь зажадав від Молдови доказів того, що у "плані Кремля" хотіли задіяти диверсантів із Сербії.

Згодом до Молдови не пустили сербських вболівальників, а потім - чорногорських боксерів.

Заява Санду прозвучала за кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію Санду.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ