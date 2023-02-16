Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдепі США занепокоєні можливими планами РФ дестабілізувати Молдову

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 04:10
фото з сайту state.gov

Сполучені Штати Америки "глибоко стурбовані" повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Сполучені Штати Америки "глибоко стурбовані" повідомленнями про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що ми – всі ми – надто добре знайомі з російським сценарієм. Ми бачили, що зробила Росія в багатьох місцях, включаючи Молдову, включаючи Україну, включаючи Грузію. Список можна продовжувати", - сказала Донфрід.

Вона додала, що США перебувають "у дуже тісному контакті з нашими молдовськими партнерами в цей критичний час, і ми рішуче підтримуємо лідерство президентки Молдови Маї Санду".

Донфрід зазначила, що Молдова перебуває у вразливому географічному положенні, зважаючи на війну Росії в сусідній Україні і ситуацію в Придністров’ї, де Росія тримає війська.

Нагадаємо, Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

ВІДЕО ДНЯ

Белград у відповідь зажадав від Молдови доказів того, що у "плані Кремля" хотіли задіяти диверсантів із Сербії.

Згодом до Молдови не пустили сербських вболівальників, а потім - чорногорських боксерів.

Заява Санду прозвучала за кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію Санду.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ

Читайте УП В Google News

Теми: СШАРосіяМолдова
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім

Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 – Дуда

Кулеба: Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним, всі бачать, що це не має сенсу

документЛьовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту

Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії

Усі новини...
США
Винищувачі США перехопили чотири російських військових літаки поблизу Аляски
У США поменшало прибічників військової та економічної підтримки України
У США допускають, що шпигунська повітряна куля Китаю могла справді збитися з маршруту
Останні новини
07:02
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів – Генштаб
06:25
"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії
05:35
Кремль хоче використати ВПК Білорусі для посилення російської армії – ISW
04:29
"Ашан" стверджує, що не допомагав російській армії
03:43
Ми продовжимо підтримувати Україну до перемоги – Макрон
03:05
Прем'єр Польщі: Необхідно створити прискорений процес вступу України до ЄС
02:28
Сумщина: ворог обстріляв 7 громад
01:45
ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім
00:39
фото, відеоУ Росії спалахнув хімічний завод
23:52
Латвія внесла до списку небажаних осіб трьох російських акторів за виступи в окупованому Криму
Усі новини...