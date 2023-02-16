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В Госдепе США обеспокоены возможными планами РФ дестабилизировать Молдову

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 04:10
фото из сайта state.gov

Соединенные Штаты Америки "глубоко обеспокоены" сообщениями о планах России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что мы - все мы - слишком хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать", - сказала Донфрид.

Она добавила, что США находятся "в очень тесном контакте с нашими молдавскими партнерами в это критическое время, и мы решительно поддерживаем лидерство президента Молдовы Майи Санду".

Донфрид отметила, что Молдова находится в уязвимом географическом положении, учитывая войну России в соседней Украине и ситуацию в Приднестровье, где Россия держит войска.

Напомним, Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Белград в ответ потребовал от Молдовы доказательств того, что в "плане Кремля" хотели задействовать диверсантов из Сербии.

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Впоследствии в Молдову не пустили сербских болельщиков, а затем - черногорских боксеров.

Заявление Санду прозвучало через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию Санду.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

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Темы: СШАРосcияМолдова
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