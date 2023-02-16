Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter дозволив рекламувати канабіс – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 05:28
фото getty images

У середу Twitter став першою соціальною мережею, яка дозволила рекламу канабісу.

Джерело: Reuters

Деталі: Twitter заявив, що дозволить "конопляним компаніям" розміщувати рекламу канабісу за певних умов.

Зокрема, якщо ці компанії мають відповідну ліцензію, пройшли процес затвердження, поширення реклами лише на юрисдикції, де вони мають ліцензію на діяльність, і головне – якщо реклама не поширюється на людей, молодших 21 року.

Раніше компанія дозволяла рекламувати лише продукти з CBD (канабідіолом – ред.), тоді як інші соціальні медіа-платформи, включно з Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики "без реклами канабісу", оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Компанії з продажу канабісу і медичної марихуани назвали це "досить великою перемогою". Крім того, вони швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter, деякі вже запустили рекламу на платформі в кількох штатах.

Читайте УП В Google News

Теми: соцмережі
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім

Польща розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 – Дуда

Кулеба: Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним, всі бачать, що це не має сенсу

документЛьовочкін проситься на вихід із комітету нацбезпеки Ради. Хоче – у молоді та спорту

Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії

Усі новини...
соцмережі
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Цукерберг за день заробив рекордні $12,5 мільярда
Facebook обманює, що не блокує дописи про "Азов"
Останні новини
07:02
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 20 населених пунктів – Генштаб
06:25
"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії
05:35
Кремль хоче використати ВПК Білорусі для посилення російської армії – ISW
04:29
"Ашан" стверджує, що не допомагав російській армії
03:43
Ми продовжимо підтримувати Україну до перемоги – Макрон
03:05
Прем'єр Польщі: Необхідно створити прискорений процес вступу України до ЄС
02:28
Сумщина: ворог обстріляв 7 громад
01:45
ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім
00:39
фото, відеоУ Росії спалахнув хімічний завод
23:52
Латвія внесла до списку небажаних осіб трьох російських акторів за виступи в окупованому Криму
Усі новини...