Twitter дозволив рекламувати канабіс – ЗМІ

У середу Twitter став першою соціальною мережею, яка дозволила рекламу канабісу.

Джерело: Reuters

Деталі: Twitter заявив, що дозволить "конопляним компаніям" розміщувати рекламу канабісу за певних умов.

Зокрема, якщо ці компанії мають відповідну ліцензію, пройшли процес затвердження, поширення реклами лише на юрисдикції, де вони мають ліцензію на діяльність, і головне – якщо реклама не поширюється на людей, молодших 21 року.

Раніше компанія дозволяла рекламувати лише продукти з CBD (канабідіолом – ред.), тоді як інші соціальні медіа-платформи, включно з Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики "без реклами канабісу", оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Компанії з продажу канабісу і медичної марихуани назвали це "досить великою перемогою". Крім того, вони швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter, деякі вже запустили рекламу на платформі в кількох штатах.