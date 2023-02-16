Twitter дозволив рекламувати канабіс – ЗМІ

У середу Twitter став першою соціальною мережею, яка дозволила рекламу канабісу.

Джерело: Reuters

Деталі: Twitter заявив, що дозволить "конопляним компаніям" розміщувати рекламу канабісу за певних умов.

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Зокрема, якщо ці компанії мають відповідну ліцензію, пройшли процес затвердження, поширення реклами лише на юрисдикції, де вони мають ліцензію на діяльність, і головне – якщо реклама не поширюється на людей, молодших 21 року.

Раніше компанія дозволяла рекламувати лише продукти з CBD (канабідіолом – ред.), тоді як інші соціальні медіа-платформи, включно з Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики "без реклами канабісу", оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Компанії з продажу канабісу і медичної марихуани назвали це "досить великою перемогою". Крім того, вони швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter, деякі вже запустили рекламу на платформі в кількох штатах.