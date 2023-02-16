Twitter разрешил рекламировать каннабис – СМИ

В среду Twitter стал первой социальной сетью, которая разрешила рекламу каннабиса.

Источник: Reuters

Детали: Twitter заявил, что позволит "конопляным компаниям" размещать рекламу каннабиса при определенных условиях.

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В частности, если эти компании имеют соответствующую лицензию, прошли процесс утверждения, распространение рекламы только на юрисдикции, где они имеют лицензию на деятельность, и главное – если реклама не распространяется на людей младше 21 года.

Ранее компания позволяла рекламировать только продукты с CBD (каннабидиолом – ред.), тогда как другие социальные медиа-платформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, придерживаются политики "без рекламы каннабиса", поскольку марихуана остается незаконной на федеральном уровне.

Компании по продаже каннабиса и медицинской марихуаны назвали это "довольно большой победой". Кроме того, они быстро приняли изменения, предложенные Twitter, некоторые уже запустили рекламу на платформе в нескольких штатах.