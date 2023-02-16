Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: У РФ ще багато військових літаків, але масштабна повітряна кампанія малоймовірна

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 10:25

Британська розвідка вважає, що військово-космічні сили Росії ще зберегли достатньо велику кількість літаків, проте малоймовірно, що Росія через це вирішить різко розширити повітряну кампанію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 16 лютого.

Аналітики відзначають, що РФ продовжує використовувати у бойових діях приблизно ту ж кількість літаків і гелікоптерів, як і багато місяців поспіль до цього. Вильоти протягом останнього тижня і справді почастішали, порівняно з попередніми, але повітряна активність залишається приблизно на рівні з тією, що спостерігалася з літа 2022 року.

Британська розвідка вважає, що повітряні сили РФ продовжують відігравати у війні значно меншу роль, аніж могли би – через те, що для них є суттєвою проблемою і українська ППО, і загроза ударів по аеропортах базування, що змушує командування роззосереджувати літаки. Російські винищувачі працюють майже виключно з-понад території, контрольованою РФ, що знижує ефективність їхнього застосування, але й знижує ризики для них. 

"По території Росії, у ВКС скоріш за все залишається практично неушкоджений флот із близько 1500 військових літаків, попри те, що з початку повномасштабної війни було втрачено понад 130. Втім, малоймовірно, що ВКС зараз готуються до значного розширення повітряної кампанії, тому що за нинішньої ситуації на полі бою це загрожує їм неприйнятними втратами літаків", - зазначає розвідка. 

Нагадаємо, неофіційно від США надходила інформація, що Вашингтон вважає найпершим пріоритетом для України не далекобійні ракети чи літаки, а забезпечення достатньої кількості боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони.  

У західних столицях занепокоєні тим, що втрати російських повітряних сил після року війни відносно невеликі і Росія може використати цю перевагу під час нових спроб наступу. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: винищувачіРосіярозвідкаВелика Британія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС

ChatGPT тепер доступний в Україні

оновлено від 8:36Суботній ранок починався з масштабної повітряної тривоги

У Хмельницькому "пролунали два вибухи", на Миколаївщині спрацювала ППО – ОВА

"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

ПВК "Вагнер" втратила в Україні понад 30 тис. бойовиків – Білий дім

Усі новини...
винищувачі
Прем’єр Швеції не виключив надання Україні винищувачів Gripen, але хоче коаліції
Британія не передаватиме Україні винищувачі у найближчі місяці чи навіть роки - міністр
Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen – міністр оборони
Останні новини
12:34
"Загроза влучання в реактор була високою": Енергоатом зафіксував проліт двох ракет над АЕС
12:21
Президентка Єврокомісії та прем’єрка Фінляндії розповіли, як досі стикаються з сексизмом
12:07
Міністр оборони Британії: Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні лише після війни
11:55
відеоВтік від обстрілу у Маріуполі: історія порятунку собаки поліцейського з Донеччини
11:50
Туреччина й Угорщина отримали сигнал про спільний вступ до НАТО Фінляндії і Швеції
11:36
Ракетна атака: у Хмельницькому пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених
11:32
Після ранкового обстрілу енергосистема повертається до нормальної роботи – "Укренерго"
11:20
фотоПрикордонники затримали українця з трьома мільйонами гривень
11:04
ChatGPT тепер доступний в Україні
10:56
У Німеччині заморожені російські активи на суму 5,32 млрд євро
Усі новини...