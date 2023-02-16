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Британская разведка: У РФ еще много военных самолетов, но масштабная воздушная кампания маловероятна

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 09:25

Британская разведка считает, что военно-космические силы России еще сохранили достаточно большое количество самолетов, однако маловероятно, что Россия из-за этого решит резко расширить воздушную кампанию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 16 февраля.

Аналитики отмечают, что РФ продолжает использовать в боевых действиях примерно то же количество самолетов и вертолетов, как и много месяцев подряд до этого. Вылеты в течение последней недели действительно участились по сравнению с предыдущими, но воздушная активность остается примерно на уровне с той, что наблюдалась с лета 2022 года.

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Британская разведка считает, что воздушные силы РФ продолжают играть в войне значительно меньшую роль, чем могли бы - из-за того, что для них является существенной проблемой и украинская ПВО, и угроза ударов по аэропортам базирования, что заставляет командование рассредоточивать самолеты. Российские истребители работают почти исключительно с территории, контролируемой РФ, что снижает эффективность их применения, но и снижает риски для них.

"По территории России, у ВКС скорее всего остается практически неповрежденный флот из около 1500 военных самолетов, несмотря на то, что с начала полномасштабной войны было потеряно более 130. Впрочем, маловероятно, что ВКС сейчас готовятся к значительному расширению воздушной кампании, потому что при нынешней ситуации на поле боя это грозит им неприемлемыми потерями самолетов", - отмечает разведка.

Напомним, неофициально от США поступала информация, что Вашингтон считает первым приоритетом для Украины не дальнобойные ракеты или самолеты, а обеспечение достаточного количества боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны.

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В западных столицах обеспокоены тем, что потери российских воздушных сил после года войны относительно невелики и Россия может использовать это преимущество во время новых попыток наступления.

Темы: истребителиРосcияразведкаВеликобритания
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