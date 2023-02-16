США досі вважають, що Крим - "червона лінія" для Путіна, але не зупинятимуть Україну – ЗМІ

В адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією – але, водночас, не заперечують право України відвоювати півострів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico на основі спілкування з чотирма співрозмовниками.

У дистанційному спілкуванні з групою експертів 15 лютого держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що президент РФ Владімір Путін явно сприйняв би спробу України повернути Крим як перетин "червоної лінії" і це може спровокувати Росію на масштабну реакцію.

Блінкена нібито запитали у цьому закритому спілкуванні, чи США допомагатимуть Україні здійснити задекларовану мету і повернути всі окуповані території, включно з Кримом. За словами чотирьох людей, які були свідками відповіді, Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення "виключно за Києвом", а адміністрація Байдена вбачає першочергову мету у тому, щоби допомогти Україні досягати успіху у триваючих боях на сході.

Це лягає в одну лінію з коментарями від посадовців Пентагону останнім часом - про те, що Україна навряд чи зможе звільнити Крим у найближчому майбутньому.

У кількох свідків розмови зі слів Блінкена склалося враження, що Вашингтон вважає наміри повертати Крим не дуже мудрим кроком у цей конкретний момент, але це не пролунало напряму.

Інші двоє свідків кажуть, що не сприйняли відповідь держсекретаря таким чином, та зауважили, що він відзначив: рішення про те, які території повертати військовим шляхом - виключно за Україною, тож це можна сприймати навіть як сигнал, що Блінкен цілком відкритий до сценарію, що Україна може спробувати зайти в Крим.

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У Держдепі відмовилися коментувати подробиці цієї закритої розмови.