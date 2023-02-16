США до сих пор считают, что Крым - "красная линия" для Путина, но не будут останавливать Украину - СМИ

В администрации президента США до сих пор убеждены, что возвращение Украиной Крыма является "красной линией" для Путина и это грозит серьезной эскалацией - но в то же время не отрицают право Украины отвоевать полуостров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico на основе общения с четырьмя собеседниками.

В дистанционном общении с группой экспертов 15 февраля госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что президент РФ Владимир Путин явно воспринял бы попытку Украины вернуть Крым как пересечение "красной линии" и это может спровоцировать Россию на масштабную реакцию.

Реклама:

Блинкена якобы спросили в этом закрытом общении, будут ли США помогать Украине осуществить задекларированную цель и вернуть все оккупированные территории, включая Крым. По словам четырех человек, которые были свидетелями ответа, Блинкен раскрыл, что США не особо поощряют Украину возвращать Крым, но решение "исключительно за Киевом", а администрация Байдена видит первоочередную цель в том, чтобы помочь Украине добиваться успеха в продолжающихся боях на востоке.

Это ложится в одну линию с комментариями от чиновников Пентагона в последнее время - о том, что Украина вряд ли сможет освободить Крым в ближайшем будущем.

У нескольких свидетелей разговора со слов Блинкена сложилось впечатление, что Вашингтон считает намерения возвращать Крым не очень мудрым шагом в этот конкретный момент, но это не прозвучало напрямую.

ВИДЕО ДНЯ

Другие двое свидетелей говорят, что не восприняли ответ госсекретаря таким образом, и отметили, что он отметил: решение о том, какие территории возвращать военным путем - исключительно за Украиной, поэтому это можно воспринимать даже как сигнал, что Блинкен вполне открыт к сценарию, что Украина может попытаться зайти в Крым.

В Госдепе отказались комментировать подробности этого закрытого разговора.

Отметим, после решения Кремля провозгласить своей территорией оккупированные территории востока и юга Украины многие эксперты обратили внимание, что Россия таким образом сама "десакрализировала" особый статус Крыма как якобы собственной суверенной территории, за посягательство на которую возможна радикальная эскалация - поскольку Украина уже после того успешно вернула западную Херсонщину.