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Європарламент до річниці великої війни закликав надати Україні літаки і все необхідне для перемоги

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 14:26
ілюстративне фото Unsplash

Європарламент схвалив резолюцію до першої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якій висловлює осуд діям Кремля та закликає надати Україні усю необхідну допомогу, у тому числі розглянути можливість передачі західних винищувачів.

Як повідомляє "Європейська правда", документ ухвалено на засіданні 16 лютого.

"За" проголосували 444 депутати, "проти" - 26, утрималися - 37. Фінальний текст резолюції з усіма поправками ще не опублікований. 

Згідно з переказом, який наводить пресслужба Європарламенту, євродепутати засуджують дії Росії проти України, висловлюють повну підтримку українцям та підтверджують готовність допомагати Україні, зокрема зброєю, стільки, скільки буде необхідно. 

Вони закликають уряди країн ЄС серйозно розглянути надання Україні винищувачів, гелікоптерів, необхідних ракетних систем та суттєво збільшити постачання боєприпасів, аби Україна могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією у межах своїх міжнародно визнаних кордонів. 

Резолюція закликає країни ЄС погодити 10-й пакет санкцій проти Росії, який зараз готують, та суттєво розширити його, а також подбати про більшу ефективність вже запроваджених санкцій і блокування лазівок, які дозволяють обходити їх. 

Євродепутати закликають розробити юридичний механізм для конфіскації заморожених у ЄС російських активів, аби спрямувати ці кошти для відбудови України і компенсацій постраждалим від війни. Зазначається, що після завершення війни з Росії потрібно стягнути значні репарації і спрямувати їх на відбудову України. 

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Парламентарі висловлюють підтримку рішенню Євроради надати Україні статус країни-кандидата на вступ та закликають українську сторону, Єврокомісію і Раду ЄС працювати над запуском переговорів про членство вже у 2023 році, нагадуючи при цьому, що рух до ЄС - це процес, що ґрунтується на реальних досягненнях та виконанні відповідних процедур і критеріїв.

Нагадаємо, резолюція не є юридично зобов'язуючим документом і лише висловлює політичну позицію щодо певного питання. 

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Теми: Європарламентвійнадопомога Україні
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