Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европарламент к годовщине великой войны призвал дать Украине самолеты и все необходимое для победы

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 13:26
Европарламент к годовщине великой войны призвал дать Украине самолеты и все необходимое для победы
иллюстративное фото Unsplash

Европарламент одобрил резолюцию к первой годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в которой выражает осуждение действиям Кремля и призывает предоставить Украине всю необходимую помощь, в том числе рассмотреть возможность передачи западных истребителей.

Как сообщает "Европейская правда", документ принят на заседании 16 февраля.

"За" проголосовали 444 депутата, "против" - 26, воздержались - 37. Финальный текст резолюции со всеми поправками еще не опубликован.

Реклама:

Согласно переводу, который приводит пресс-служба Европарламента, евродепутаты осуждают действия России против Украины, выражают полную поддержку украинцам и подтверждают готовность помогать Украине, в частности оружием, столько, сколько будет необходимо.

Они призывают правительства стран ЕС серьезно рассмотреть предоставление Украине истребителей, вертолетов, необходимых ракетных систем и существенно увеличить поставки боеприпасов, чтобы Украина могла не только защищаться, но и вернуть полный контроль над всей территорией в пределах своих международно признанных границ.

Резолюция призывает страны ЕС согласовать 10-й пакет санкций против России, который сейчас готовят, и существенно расширить его, а также позаботиться о большей эффективности уже введенных санкций и блокировании лазеек, которые позволяют обходить их.

ВИДЕО ДНЯ

Евродепутаты призывают разработать юридический механизм для конфискации замороженных в ЕС российских активов, чтобы направить эти средства для восстановления Украины и компенсаций пострадавшим от войны. Отмечается, что после завершения войны с России нужно взыскать значительные репарации и направить их на восстановление Украины.

Парламентарии выражают поддержку решению Евросовета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление и призывают украинскую сторону, Еврокомиссию и Совет ЕС работать над запуском переговоров о членстве уже в 2023 году, напоминая при этом, что движение в ЕС - это процесс, основанный на реальных достижениях и выполнении соответствующих процедур и критериев.

Напомним, резолюция не является юридически обязывающим документом и лишь выражает политическую позицию по определенному вопросу.

Темы: Европарламентвойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Европарламент
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
В Европарламенте просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: