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Европарламент к годовщине великой войны призвал дать Украине самолеты и все необходимое для победы

"Европейская правда"Четверг, 16 февраля 2023, 14:26
иллюстративное фото Unsplash

Европарламент одобрил резолюцию к первой годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в которой выражает осуждение действиям Кремля и призывает предоставить Украине всю необходимую помощь, в том числе рассмотреть возможность передачи западных истребителей.

Как сообщает "Европейская правда", документ принят на заседании 16 февраля.

"За" проголосовали 444 депутата, "против" - 26, воздержались - 37. Финальный текст резолюции со всеми поправками еще не опубликован.

Согласно переводу, который приводит пресс-служба Европарламента, евродепутаты осуждают действия России против Украины, выражают полную поддержку украинцам и подтверждают готовность помогать Украине, в частности оружием, столько, сколько будет необходимо.

Они призывают правительства стран ЕС серьезно рассмотреть предоставление Украине истребителей, вертолетов, необходимых ракетных систем и существенно увеличить поставки боеприпасов, чтобы Украина могла не только защищаться, но и вернуть полный контроль над всей территорией в пределах своих международно признанных границ.

Резолюция призывает страны ЕС согласовать 10-й пакет санкций против России, который сейчас готовят, и существенно расширить его, а также позаботиться о большей эффективности уже введенных санкций и блокировании лазеек, которые позволяют обходить их.

Евродепутаты призывают разработать юридический механизм для конфискации замороженных в ЕС российских активов, чтобы направить эти средства для восстановления Украины и компенсаций пострадавшим от войны. Отмечается, что после завершения войны с России нужно взыскать значительные репарации и направить их на восстановление Украины.

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Парламентарии выражают поддержку решению Евросовета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление и призывают украинскую сторону, Еврокомиссию и Совет ЕС работать над запуском переговоров о членстве уже в 2023 году, напоминая при этом, что движение в ЕС - это процесс, основанный на реальных достижениях и выполнении соответствующих процедур и критериев.

Напомним, резолюция не является юридически обязывающим документом и лишь выражает политическую позицию по определенному вопросу.

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Темы: Европарламентвойнапомощь Украине
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