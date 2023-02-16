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ЄС планує заборонити постачання в Росію унітазів – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 лютого 2023, 13:59
ЄС планує заборонити постачання в Росію унітазів – ЗМІ
ілюстративне фото Unsplash

Нові санкції ЄС, покликані послабити російську військову машину, включають і символічні товари, які  не зачіпають стратегічні галузі промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euobserver з посиланням на 146-сторінковий список товарів, які більше не будуть експортуватися до Росії.

Основна мета торговельного ембарго вартістю 11 млрд євро на рік - зупинити продаж високотехнологічних товарів, які можуть бути використані в російських системах озброєнь.

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Згідно з документами, з якими ознайомився EUobserver, це електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніка, морські камери і рідкоземельні мінерали.

Інша частина нової торговельної заборони має на меті завдати удару по промисловому потенціалу Росії в більш широкому сенсі.

До цього списку потрапили "біде, унітази, зливні бачки та подібні сантехнічні вироби", а також світлодіоди, конопляна пряжа, вилочні навантажувачі, поштові сортувальні машини, димохідні труби, цегла, шини і навіть "пера для ручок і наконечники для них".

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Унітази стали символом того, що 24-річне правління російського президента Владіміра Путіна нічого не зробило для покращення життя росіян, коли російські солдати почали їх красти, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер в Україні - адже в кожній п'ятій російській оселі їх досі немає.

"Нехай забирають унітази - вони їм знадобляться в дорозі - і повертаються додому", - сказав президент України Володимир Зеленський у своїй промові в січні.

"Ви знаєте, вони [росіяни] раніше говорили про свою найбільшу мрію - побачити Париж і померти... Тепер їхня мрія - вкрасти унітаз і померти", - сказав він також у квітні минулого року.

Санкції ЄС мають набути чинності до 24 лютого - першої річниці війни.

Але включення символічних предметів і незрозумілих технологій відбувається в той самий час, коли російська алмазодобувна і ядерна промисловість знову залишаються поза увагою санкційного тиску.

10-й пакет санкцій ЄС також обговорюватиметься міністрами закордонних справ наступного тижня перед ухваленням і все ще може бути змінений.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії.

Теми: ЄСРосіясанкції
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